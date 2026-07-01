БАНКИ

Банкирский промысел имеет давнюю историю, восходящую к Древнему миру .

Очевидно, что этот род занятия первоначально имел ростовщический характер: лица, имевшие излишек денег , выдавали их в долг под проценты. Часто кредитные операции сочетались с практикой обмена денег в условиях разнообразия монетных систем не только сопредельных государств, но и внутри отдельных стран.

В странах Древнего мира менялы и банкиры носили разное название: трапезиты в Греции Древней , менсарии и аргентарии в Древнем Риме . В Средние века широкое распространение получили коммерческие дома, занимавшиеся как торговлей, так и банкирским промыслом. Особенно активно подобные заведения действовали в Италии, Франции и Германии. Существование в Европе множества разнообразных монет сохраняло потребность в профессиональных менялах, которые активно занимались и кредитными операциями.

Наиболее развитым банкирское ремесло в конце Средневековья было в Италии. Уже в XIII—XIV вв. в этой части Европы появились первые руководства по банковскому делу и бухгалтерскому учету. В это время широкую известность на континенте своими финансовыми операциями прибрели флорентийские дома Барди и Перуцци, открывшие свои торгово-банкирские конторы во многих городах Италии, а также в Авиньоне, Лионе, Брюгге, Антверпене, Париже и Лондоне. Подобные заведения возникали в XIV—XVI вв. и в других ведущих городах европейских стран. Крупными кредитными операциями занимались Франческо Датини из Прато, Жак Кёр из Буржа, Фуггеры и Вельзеры из Аугсбурга и др. В это же время в Италии формировался и организованный кредит.

Один из первых банков был создан в 1407 товариществом кредиторов города Генуи; он получил название «Casa di S.Giorgio». Исключительным явлением в деле организованного кредита стало учреждение в Генуе (1586) и Венеции (1587) первых жиробанков, положивших начало созданию сети таких заведений в Европе: в Милане (1593), Амстердаме (1609), Гамбурге (1619), Нюрнберге (1621), Роттердаме (1635).

В условиях роста торговых операций проблема денежных взаиморасчетов стала крайне острой и создание жиробанков существенно облегчало эти операции. Кроме того, такие банки избавляли купечество от необходимости оперировать большими объемами монет, качество которых нередко было низким. При этом в XVII в. финансовый и банковский центр Европы переместился из Италии во Фландрию, затем в Голландию (Амстердам). Со временем некоторые жиробанки стали переходить к более развитым кредитным операциям, положив начало будущим коммерческим банкам. Одним из первых таких заведений стал банк в Амстердаме. Контролируемый городскими властями банк был призван облегчить операции в Соединенных провинциях, бороться с «плохими деньгами» и восстановить доверие к рынку. Позднее это учреждение стало предоставлять кредиты тем, кто имел денежные вклады или вносил в качестве залога драгоценные металлы. Именно в Амстердаме совершенствовалось банкирское искусство, успешно перенятое впоследствии Англией.

С возникновением в 1694 Банка Англии Лондон на долгие годы стал играть ключевую роль в банковском деле Европы. Впрочем, и другие страны искали свой путь развития организованного кредита, создавая свою национальную банковскую систему. Так, во Франции в 1716 усилиями шотландца Джона Лоу был основан Генеральный банк. Это учреждение создавалось как частное заведение, но в 1718 банк обрел статус государственного. Крах этого банка в 1720 надолго задержал развитие организованного кредита во Франции. Лишь в 1776 министром финансов Тюрго было основано партнерство с ограниченной ответственностью, обладавшее кредитными функциями.

Следующим шагом в деле создания банковской системы стало учреждение Наполеоном в 1800 Банка Франции. Сложная политическая ситуация в стране и социальные по­трясения существенно мешали развитию банковского дела. Долгое время в большей части Франции банков практически не было. В отдельных городах действовали лишь торговые дома, осуществлявшие кредитные операции.

В 1830-е финансовые круги страны стали более активно создавать банковские учреждения. В частности, в 1835—1838 во Франции возникли 6 провинциальных банков. Определенные перемены в этой сфере произошли во 2-й половине XIX в., когда в стране стала развиваться разветвленная банковская система, состоявшая из депозитных учреждений (например, «Креди лионне», «Сосьете женераль») и деловых банков, подобных «Банк де Париэ де Пеи-Ба» или «Компани Финансьер де Сюэц». Первый из них был основан в 1863 в Лионе Анри Жерменом и обслуживал в основном вкладчиков, имевших текущие счета. Подобные банки ограничивались краткосрочными операциями со средствами своих вкладчиков, обладая относительно малыми собственными капиталами.

Банки второго типа предпочитали производить кредитные операции с помощью собственных капиталов, а также депозитов крупных клиентов, вкладывая средства в развитие предприятий. «Банк де Пари э де Пеи-Ба», учрежденный в 1872 после слияния Парижского банка (1869) с Кредитным и депозитным банком Нидерландов (1863), стал одним из крупнейших частных депозитных банков Франции. При этом Франция до Первой мировой войны существенно уступала в банковском деле Англии и США. Определенные трудности организованный кредит испытывал и в Германии. Политическая раздробленность и цеховые ограничения не позволяли финансовым кругам полноценно удовлетворять потребности в кредите.

Во времена Фридриха Великого банковское дело стало предметом рассмотрения особой комиссии. Результатом ее работы явилось учреждение в 1765 «Берлинского Королевского Заемного и Жиробанка». Однако до 1820-х в Пруссии новые банки более не появлялись. Создание в Берлине и в Штеттине двух акционерных банков положило начало новому этапу в этой сфере. В других германских государствах организованный кредит также развивался крайне медленно. С 1780 действовал Королевский банк Нюрнберга, затем в Баварии был учрежден (1835) Банк ипотеки и расчетов с эмиссионными функциями. В 1838 начал операции Лейпцигский банк Саксонии. Между тем в Англии процесс формирования банковской системы динамично развивался с конца XVIII в.

Определенный импульс активизации финансовых кругов в деле организации кредитных заведений дало прекращение в 1797 Банком Англии своих платежей в монетах и переход в расчетах на векселя и банкноты. Эта практика окончательно укрепила в стране в начале XIX в. бумажное денежное обращение. Однако из-за ограничений прав по созданию банков в Лондоне кредитные заведения появлялись в провинции страны. К концу первого десятилетия XIX в. таких учреждений в стране было более 800. Экономиче­ский кризис 1825 и совершенствование законодательной базы способ­ствовали возникновению в Англии акционерных банков, первый из которых был открыт в 1826 в Ланкастере. Затем они появились в Норвиче, Хаддерсфильде, Брадфорде, Уоркингтоне и Манчестере.

По мере увеличения числа акционерных банков количество старых частных провинциальных банков сокращалось. Впрочем, в сложившейся конкурентной борьбе гибли и акционерные учреждения. Если в 1866 в стране было 154 акционерных банка с 850 филиалами против 246 провинциальных банков с 376 филиалами, то в 1900 оставалось 77 акционерных заведений и 3757 их филиалов и всего 20 частных банков.

Отметим, что процесс сокращения кредитных заведений продолжался вплоть до Второй мировой войны , способствуя концентрации банковского капитала. Так, в 1936 11 акционерных банков владели капиталом в 2 млрд фунтов стерлингов. Бурным было развитие банковской системы и США . Первые кредитные заведения в этой части света создавались в первую очередь для эмиссионных нужд, как это было в Колонии Массачусетского залива в 1690. Такую же цель преследовал Конгресс в 1791, ратифицировав создание Первого банка Соединенных Штатов. При этом в отдельных частях страны также возникали банки, особенно быстро их число увеличивалось после ликвидации Первого банка в 1811. Большая часть этих заведений открывалась на основе банковского чартера, дававшего им права ограниченной ответственности.

После 1838 в практике учреждения банков в Северной Америке наметились перемены, позволившие частному капиталу свободно учреждать банки. Однако быстрый рост их числа способствовал усилению конкуренции и краху многих из вновь образовавшихся заведений. Кроме того, большая часть таких банков создавалась исключительно для эмиссионной деятельности. Власти штатов были вынуждены обязывать банки заниматься депозитными и кредитными операциями.

В целом банковская система Соединенных Штатов развивалась сепаратно, без централизованной организации. Она состояла из громадного количества мелких, географически изолированных банков, действовавших на ограниченной территории. Если к 1860 в стране действовало 3 тыс. банков, то в 1913 — более 20 тыс., из которых 7 тыс. были национальными эмиссионными учреждениями. При этом в первой трети ХХ в. процесс умножения банков продолжился, и к 1931 в стране насчитывалось 31 076 заведений.

Очевидно, главная причина столь бурного роста числа банковских заведений заключалась в запрете на открытие филиальных сетей. Впрочем, дважды, в 1927 и 1933 эти запреты существенно смягчались, позволяя расширить филиальную часть банков. После этого численный состав банковской системы страны стал сокращаться, дойдя по количеству банков в 1972 до 13 877 заведений.

Важно отметить, что в этой системе основная масса банков все еще остается региональными учреждениями с относительно небольшим капиталом. Однако небольшая ее часть не только доминирует на денежном рынке страны, но и входит в группу крупнейших банков мира. Так, из 13 877 банков США 160 обладают 57 % совокупных активов и пассивов всех американских банков. При этом 178 банков страны входит в число 500 крупнейших кредитных заведений мира.

В число крупнейших мировых банков входят кредитные учреждения разных стран мира, в том числе Японии и Китая. Примечательно, что история организованного кредита в этих странах совершенно различна. Если в первой из них она начинается с 1617, когда была организована Ассоциация банкиров для обеспечения впервые выпущенных банкнот, то китайская банковская система возникла относительно поздно. Фундаментальные перемены начались в середине XIX в., когда к власти пришел император Мэйдзи: Япония стала более открытой страной сложились прекрасные условия для развития банковской системы. В 1880-е возникли ведущие кредитные учреждения Японии: Иокогамский банк золота и серебра (1880) и Банк Японии (1882).

Создававшиеся банки были призваны не только развивать отечественную промышленность, но дополнять ее. Перемены в этой стратегии стали наблюдаться уже после Второй мировой войны, когда сохранялась немногочисленная сеть общеимперских банков и строилась местная кредитная структура на основе принципа: «одна префектура — один банк».

В Китае наблюдались иные процессы, однако и они способствовали формированию современной банковской системы. До середины XIX в. в стране не существовало банков западного типа. Они возникали начиная с 1848, когда силами иностранного капитала стали открываться филиалы банков индустриально развитых стран. За два десятилетия в Китае появилось около 10 филиалов европейских и американских банков. Лишь в 1897 в стране было создано первое национальное кредитное учреждение — Императорский банк Китая. В числе таких заведений были банки «Hu Bu» (1905), позднее получивший название «Банк Китая», и «Банк связи» (1907). В дальнейшем банковская система страны развивалась очень динамично. Однако после 1949 и до 1978 банковская структура Китая копировала советскую. Лишь с началом экономических реформ в стране сформировалась многообразная банковская структура, в которой сосуществуют государственные, акционерные, городские и другие ­банки.

Примечательно, что в современной Европе, где банковская система фрагментарна, наблюдается смешение различных типов кредитных учреждений, как кооперативных и государ­ственных, так и частных. При этом во многих странах наблюдается усиление регулирующей роли государства.

Автор статьи: В. В. Морозан.

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