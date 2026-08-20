БАНКЕТНАЯ КАМПАНИЯ во Франции
Общественное движение в форме политических банкетов летом 1847 — зимой 1848, организованное сторонниками избирательной реформы с целью побудить правительство Ф. Гизо увеличить избирательный корпус.
Инициатива проведения реформистских банкетов принадлежала О. Барро, лидеру левой оппозиции, добивавшейся расширения социальной базы режима путем понижения имущественного ценза. Деятели республиканцев (А. Ламартин, Л. А. Гарнье-Пажес, А. О. Ледрю-Роллен и др.) также приняли в них участие, выдвинув демократический лозунг — введение всеобщего избирательного права. С 9 июля 1847 состоялось более 50 банкетов в Париже и провинции, на которых под петицией в пользу реформы подписались свыше 20 тыс. чел.
Накануне революции 1848 Б. к. явилась фактором политизации французского общества. Запрещение правительством банкета в XII округе Парижа вызвало революционные события 23—24 февраля 1848, приведшие к падению Июльской монархии и возникновению Второй республики во Франции.
Автор статьи: Е. В. Киселева.
© Российская Историческая Энциклопедия