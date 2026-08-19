БАНКЕТНАЯ КАМПАНИЯ

Форма легальной борьбы либеральной оппозиции в Российской империи.

Организована Союзом освобождения по аналогии с Банкетной кампанией во Франции накануне революции 1848. Началась 20 ноября 1904 (40-летний юбилей судебной реформы) и проводилась до конца декабря 1904. Всего в 34 городах состоялось около 120 собраний, присутствовало по разным оценкам от 30 до 50 тыс. чел.

Участники ресторанных банкетов (адвокаты, учителя, врачи и др.) произносили антиправительственные речи, требовали политических свобод и законосовещательного парламента (реже — созыва Учредительного собрания). По итогам собраний подписывали и публиковали петиции .

В некоторых собраниях принимала участие студенческая молодежь, что вело к радикализации требований. Правительство отвергло все требования и пригрозило наказать «участников шумных сборищ и скопищ».

Кампания способствовала возбуждению общественной жизни и оказала влияние на настроения рабочих, также решивших в петиции изложить Николаю II свои просьбы (см. «Кровавое воскресенье» ).

Автор статьи: А. А. Морозов.

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