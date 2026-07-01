БАНКЕР-ХИЛЛ

Возвышенность у Чарлстона, штат Массачусетс, на которой во время Войны за независимость в Северной Америке 1775—1783 состоялось 17 июня 1775 сражение между английскими войсками генерал-майора У. Хоу (около 2500 человек) и ополчением американских колонистов под руководством генерал-майора И. Путнама и полковника У. Прескотта (1500 человек, 6 пушек).

Командование осажденных в Бостоне английских войск 12 июня приняло решение занять высоты на северном побережье Бостонского залива, чтобы полностью взять под контроль его акваторию. Узнав об этом, колонисты в ночь на 17 июня укрепили холмы Б.-Х. и Брид-Хилл. По плану, основная часть английских войск под началом Хоу должна была обойти левый фланг колонистов и, захватив Б.-Х., окружить их; бригадный генерал Р. Пигот должен был штурмовать Брид-Хилл с фронта. 17 июня британцы пошли в наступление при поддержке корабельной артиллерии. Колонисты подпустили их на близкое расстояние (Прескотт: «Не стреляйте, пока не увидите белки их глаз!») и мощным огнем отбросили. Англичане понесли большие потери.

После небольшой передышки британцы вторично атаковали по всему фронту, но снова были отбиты. В третьей атаке Хоу задей­ствовал также резервный отряд генерал-майора Клинтона и направил основной удар на Брид-хилл. Воспользовавшись тем, что огонь колонистов ослабел, так как у многих из них закончились патроны, британцы прорвали линию укреплений и после недолгой рукопашной схватки обратили противника в бегство. Британцы потеряли 226 чел. убитыми, включая 89 офицеров, колонисты — ок. 420 чел. убитыми и ранеными, 30 пленными и 5 пушек.

Несмотря на поражение американцев, сражение при Б.-Х. продемонстрировало способность колонистов успешно сопротивляться британской регулярной армии, что высоко подняло их боевой дух и укрепило волю к продолжению борьбы за независимость.

Автор статьи: Э. М. Вовси.

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