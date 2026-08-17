БАНГЛАДЕШ

Государство в Южной Азии, образованное в 1971.

Столица — Дакка . Основной язык — бенгальский, религия — ислам , индуисты составляют немногим более 10 % населения. Входит в состав Британ­ского содружества . Первые государственные образования на территориях современного Б. появились в VII—VI вв. до н. э. В IV в. до н. э. — V в. н. э. эти земли входили в состав империй Маурья (см. Маурьев государство ) и Гупта.

После распада последней на территории Зап. Бенгалии и современного Б. образовалось независимое государство, к середине XIII в. утратившее самостоятельность в результате мусульманского завоевания. К середине XIV в. наместники Бенгалии фактически превратились в независимых правителей.

В 1576 территория Б. вошла в состав империи Великих Моголов . После битвы при Плесси (1757) Бенгалия оказалась под властью английской Ост-Индской компании, что привело к упадку традиционной экономики.

В колониальный период (до 1947) культурные центры страны постепенно переместились в западные районы, восточная часть Бенгалии превратилась в аграрное захолустье. В результате распада Британской империи Восточная Бенгалия вошла в состав Пакистана (с марта 1956 — провинция Вост. Пакистан). Находившаяся у власти в Пакистане Мусульманская лига проводила политику в интересах западнопакистанской буржуазии и панджабских землевладельцев, игнорируя интересы населения Вост. Пакистана. Большая часть средств государственного бюджета шла на развитие западных районов страны, бенгальцы имели слабое представительство в армии, парламенте, центральном государ­ственном аппарате.

Стремление пакистанских властей придать языку урду статус государ­ственного (в Вост. Бенгалии на нем говорил лишь 1 % населения), рост безработицы, нерешенность аграрного вопроса, а также внешняя политика Пакистана (в сентябре 1954 вошел в состав СЕАТО, в сентябре 1955 — подписал Багдадский пакт ) создали предпосылки для развития освободительного движения. К концу 1940-х — началу 1950-х в Вост. Бенгалии возникло несколько оппозиционных партий, требовавших предоставления региону полной автономии. Самой влиятельной среди них стала Народная партия («Авами лиг»).

В 1958—1962 в Вост. Бенгалии дей­ствовало военное положение. В период военной диктатуры М. Айюб Хана проводились некоторые мероприятия по улучшению положения Вост. Бенгалии, которые не привели к политической стабилизации. С середины 1960-х начался новый этап освободительного движения. Его лидером после смерти лидера «Авами лиг» Х. Ш. Сухраварди стал Шейх Муджибур Рахман. Новый военный диктатор Пакистана М. Яхья Хан отказался принять программу региональной автономии Вост. Бенгалии. На декабрьских выборах 1970 победу одержала «Авами лиг». Отказ правящих кругов Пакистана признать результаты выборов и передать власть законно избранному большинству Национальной ассамблеи вызвал кампанию гражданского неповиновения. 25 марта 1971 на территорию Вост. Бенгалии были введены правитель­ственные войска, начались репрессии против представителей националистических партий.

26 марта 1971 «Авами лиг» провозгласила независимость государства Б. Рахман был арестован, но другие руководители освободительного движения успели скрыться в Индии, где сформировали правительство в изгнании. Началось партизанское движение , одну из ведущих ролей в котором играли группы сопротивления «мукти бахини» («борцы за свободу»). Борьба Б. за независимость привела к обострению международной напряженности в регионе. СССР оказывал моральную поддержку бенгальскому национально-освободительному движению, США и Китай придерживались пропакистанских позиций. 3 декабря 1971 в военные действия включилась Индия, что оказало решающее воздействие на исход борьбы.

16 декабря 1971 пакистанская армия капитулировала. Начался период независимого развития Народной республики Б., в основу которого была положена индийская модель парламентской формы правления при доминировании одной политической партии.

Стратегия социально-экономического развития включала национализацию большей части промышленных предприятий и введение плановой экономики. Политическая платформа основывалась на принципах, выдвинутых Муджибур Рахманом : национализм , социализм, демократия , секуляризм.

В 1972 утверждена Конституция страны. Главой государства объявлялся президент, избираемый сроком на 5 лет, однако ключевую роль в структуре исполнительной власти играл премьер-министр, которым был назначен Муджибур Рахман. Законодательная власть находилась в руках однопалатного Национального собрания, избиравшегося путем всеобщих прямых выборов; коллаборационисты лишались избирательных прав .

В области внешней политики утверждались принципы равенства наций и невмешательства во внутренние дела других государств. К концу 1972 Б. была признана 75 государствами, к концу 1973 — уже 116 странами. Пакистан сделал это в феврале 1974, Китай — в августе 1975.

Правящей партией страны стала «Авами лиг», оказывавшая решающее воздействие на функционирование административного аппарата на всех уровнях. Деятельность правых и религиозно-общинных партий запрещалась. Углубление экономического кризиса, рост уголовной преступности, а также деятельность левоэкстремистских организаций, развернувших террор, привели к ужесточению внутриполитического курса.

В 1973 в Конституцию была внесена поправка, позволявшая президенту вводить в стране чрезвычайное положение. В апреле 1974 был принят закон о контроле над печатью, партиями и союзами. Сильнейшее наводнение 1974 привело к массовому голоду, в стране развивалась инфляция.

В декабре 1974 было введено военное положение. 25 января 1975 очередная поправка узаконила в Б. президентское правление и однопартийную систему. На основе «Авами лиг» создавалась «Крестьянско-рабочая народная Лига Б.» (БАКСАЛ), в которую вошли также Национальная народная партия (ННП), Национальная социалистическая партия (НСП), Коммунистическая партия Б. (КПБ). Муджибур объявил о необходимости «второй революции», направленной против коррупции и терроризма, но его планы не осуществились. В 1975 Рахман и его семья были убиты в результате военного заговора, за исключением двух дочерей, которые находились за границей.

До 1990 у власти в стране находились военные. После серии неудачных военных переворотов в 1976 к власти пришел генерал Зиаур Рахман, в период правления которого была восстановлена многопартийная система, отменен принцип секуляризации. В сентябре 1978 он основал Националистическую партию Б. (БНП), одержавшую победу на парламентских выборах 1979. Программа партии предусматривала подъем сельского хозяйства, ликвидацию неграмотно­сти, сокращение прироста населения, но она не была выполнена. В 1981 Рахман был убит во время военного мятежа. Президентом стал Абдус Саттар, сформировавший кабинет, не пользующийся поддержкой армии.

В 1982 командующий вооруженными силами Хуссейн Мохаммад Эршад произвел очередной военный переворот. В 1983 он создал партию «Джатия» и провозгласил себя президентом. Программа Эршада предполагала исламизацию страны, денационализацию экономики и развитие рыночных отношений. В 1986 состоялись парламентские выборы, в которых принимал участие Национальный блок, созданный в 1985 для поддержки Эршада. Ему составили оппозицию БНП, во главе которой в 1984 стала вдова Зиаура Рахмана — Халида Зиа, и «Авами лиг» во главе с дочерью Муджибура Рахмана — Шейх Хасиной Вазед. Эршад распустил парламент и назначил новые выборы в 1988, которые бойкотировала оппозиция. В 1990 он был вынужден уйти в отставку.

В 1991 были проведены выборы в парламент , с которых началось восстановление гражданской власти и возвращение к парламентской республике. Последующие 20 лет политическая жизнь страны определялась противостоянием двух ведущих партий — БНП и «Авами лиг», сменявших друг друга на политическом олимпе. В период правления БНП (1991—1996) были увеличены расходы на образование, предпринят ряд мер по либерализации экономики и привлечению иностранного капитала, но усилилось влияние исламского фундаментализма. Наметилось улучшение отношений с Пакистаном. В марте 1994 оппозиция отказалась участвовать в работе парламента. Начались забастовки и демонстрации, которые парализовали жизнь страны. Премьер-министр Халеда Зиа ушла в отставку.

После досрочных выборов февраля 1996, в которых оппозиционные партии не приняли участия, БНП пошла на уступки оппозиции и внесла в Конституцию пункт о переходном правительстве на время выборов. Его возглавил Мохаммед Хабибур Рахман. В период 1996—2001 победившая на выборах «Авами лиг» во главе с Хасиной Вазед содействовала улучшению отношений с Индией , подорванных предыдущим правительством, было подписано соглашение о расширении торговли и транспорт­ных связей, решены пограничные вопросы. Однако замедление темпов экономического роста, усугубленное стихийными бедствиями, многочисленные обвинения в коррупции подорвали доверие к правительству.

В 1999 состоялась крупнейшая в истории страны политическая стачка, инициированная оппозицией. На выборах октября 2001 победила коалиция, возглавляемая БНП. Халеда Зия вернула себе пост премьера, президентом страны был избран Иаджуддин Ахмед. В 2007 накануне очередных выборов в стране начались массовые беспорядки, было объявлено чрезвычайное положение. Хасина Вазед была арестована, но смогла эмигрировать в США.

В 2008 под контролем временного правитель­ства прошли парламентские выборы, принесшие убедительную победу «Авами лиг». Премьер-министром стала вернувшаяся в страну Шейх Хасина Вазед, президентом был избран Зиллур Рахман.

Дополительная литература:

Беглова Н. С. Бангладеш, Южная Азия и политика США. М., 1982;

Пучков В. П. Политическое развитие Бангладеш. 1971—1985. М., 1986;

Тер-Григорян А. А. История Бангладеш. М., 1976;

Тынсыкваева С. И. Крестьян­ство Бангладеш. М., 1985.

Авторы статьи: С. Ю. Рафалюк, Б. В. Сафронов.

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