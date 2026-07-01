БАНГИ

Столица и крупнейший город Центральноафриканской республики.

Основан в 1889 на базе французского военного поселения на северном берегу р. Убанга. Являлся административным и торговым центром колонии. Население 623 тыс. чел. (2006). После свержения режима Бокассы в 1979 в Б. прошли антифранцузские и антиправительственные выступления.

Исследовательский центр «Мерсер» поместил Банги на 220 место из 221 городов по уровню жизни. В центре города — триумфальная арка в честь Бокассы, президентский дворец и музей Б. Боганды, крупного деятеля национально-освободительного движения.

Автор статьи: Л. В. Иванова.

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