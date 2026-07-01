БАНДЖЕРМАСИН

Государственное образование, возникшее предположительно в XII веке в южной части острова Борнео (Калимантан).

Основателем считается переселенец из Индии Ампу Джатмика. В тот период население Б. в основном исповедовало индуизм . Точных сведений о развитии региона в древности и в раннее Средневе­ковье нет.

Считается, что до обретения независимости эта территория входила в состав более крупных индуистских государств. В XIV в. Б. попал в зависимость от самого крупного индуистского государ­ства — Маджапахита , а с XVI в. — от первого на Яве мусульманского государства Демак .

Население Б. после этого постепенно перешло в ислам, его верховный правитель стал носить титул султана . Датой основания одноименного города и крупного торгового порта считается 24 сентября 1526. Город стал привлекать европейцев, создававших тут фактории. В начале XVII в. торговые договоры с правителями Б. заключила голландская Ост-Индская компания , соперничавшая здесь за влияние с англичанами. В 1787 взошедший на престол при поддержке Компании султан Ната признал верховную власть Нидерландов и монопольное право ОИК на торговлю пряностями, что вызвало недовольство местного населения. В 1797 голландцы в связи с ликвидацией ОИК вынуждены были покинуть Б. и в начале XIX в. на короткое время сюда вернулись англичане, которые установили монополию на торговлю опиумом и на таможенные сборы. После подписания в 1814 англо-голландского договора о возвращении всех ранее принадлежавших Нидерландам индонезийских территорий, Б. возвратилась под контроль этой страны.

Усиление эксплуатации мест­ного населения привело в 1859—1863 к восстанию против колонизаторов. В результате было объявлено о переходе управления Б. к администрации метрополии , но это не остановило сопротивления, которое прекратилось лишь в начале ХХ в.

В 1860 Б. получил статус округа в провинции Южн. и Вост. Борнео. В настоящее время название Б. носит административный центр провинции Юж. Калимантан на территории Республики Индонезия.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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