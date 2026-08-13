БАНДЕЙРА

Военные отряды португальских колонизаторов (смотрите Португальская колониальная империя ).

Создавались на средства частных лиц — землевладельцев и торговцев колоний. Капитаны Б., «поднимавшие знамя», набирали от сотни до тысячи соратников. Среди бандейрантов (членов Б.) встречались представители всех социальных слоев, преобладали уроженцы капитанства Сан-Висенти (территория совр. штата Бразилии Сан-Паулу) смешанного этнического происхождения.

Бандейранты использовали своеобразный язык, возникший на основе языка индейцев тупи. Целью Б. был захват индейцев для продажи в качестве невольников в хозяйства прибрежной зоны, подавление выступлений негров-рабов, обследование и колонизация территорий, поиск драгоценных металлов и камней. Б. действовали во внутренних районах Бразилии и испанских колоний, нападали на миссии иезуитов в Парагвае. Передвигались по рекам и индейским тропам в сопровождении местных проводников и сотен, иногда — тысяч индейцев-носильщиков.

Использовали разные виды вооружения. Экспедиции Б. растягивались на многие месяцы, иногда на несколько лет. Памятник бандейрантам установлен в одном из парков Сан-Пауло.

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

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