БАНДЬЕРА Аттилио и Эмилио

Братья, деятели итальянского освободительного движения.

Офицеры австрийского военно-морского флота в Венеции. В 1841 братья создали тайную организацию «Эсперия» с целью освобождения Италии от австрийского гнета (позднее «Эсперия» вошла в состав «Молодой Италии» ). Были связаны с Дж. Мадзини .

После неудачной попытки поднять восстание на флоте в мае 1844 бежали на о. Корфу. 17 июня 1844 Б. с 20 приверженцами высадились в Калабрии , намереваясь помочь восставшим калабрийцам. Но по доносу предателя были схвачены и казнены.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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