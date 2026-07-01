БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН

Столица государства Бруней-Даруссалам на острове Калимантан.

Статус города получил в 1920. Как поселение известен с VII в. С XIV в. носил название Бандар-Бруней, Бруней-таун. С 1906 по 1983 являлся местом пребывания английской колониальной администрации, с 1909 — резиденция султана . Современное официальное название получил в 1970 в честь одного из правящих брунейских султанов Омара Али Сайфуддина III (букв. Город Его Сиятельства).

Население — свыше 140 тыс. чел. Площадь ок. 100 кв. км.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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