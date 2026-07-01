БАНАТ

Историческая область в Центральной Европе.

Условными границами Б. считаются р. Дунай на юге, Карпаты на востоке, р. Муреш на севере и р. Тиса на западе. В настоящее время территория Б. разделена между тремя государствами: основная часть входит в состав Автономного края Воеводина (Сербия); восточная часть является территорией Зап. Румынии; маленькая северная часть входит в состав Венгрии.

Основные этнические группы Б. — сербы, венгры, румыны, цыгане, словаки, немцы. Название Б. восходит к славянскому титулу «бан» в значении «правитель», «наместник области». В Средние века «банатами» назывались различные провинции Венгерского королевства, но как самостоятельное название слово Б. используется для обозначения Темешварского баната Австрийской империи (смотрите Австрия ), созданного после Пожаревацкого (Пассаровицкого) мира 1718 . Территория будущего Б. была заселена с древности. В I в. область входила в состав Дакии. В начале II в. завоевана императором Траяном и вошла в состав Римской империи . В IV—IX вв. территорию поочередно занимали различные племена, преимущественно кочевые, вторгавшиеся в Паннонию и долину среднего Дуная в процессе Великого переселения народов , — сарматы, готы, гунны, авары, венгры. С X по XVI в. территория входила в состав Венгерского королевства.

Во время османских завоевательных походов юж. граница Б. являлась важным рубежом стратегической обороны Венгрии. В 1552—1716 будущий Б. находился под властью Османской империи . По Пожаревацкому миру 1718, завершившему успешную для Австрийской империи войну с Турцией, область Темешвара вошла в состав монархии Габсбургов . Южная часть Б. была включена в систему Военной границы.

Власти Австрий­ской империи активно занимались хозяйственным развитием Б., поощряли его колонизацию переселенцами из немецких земель. В 1779 Б. был вновь включен в состав королевства Венгрия под властью Габсбургов. В 1848 западная часть Б. стала частью Сербской Воеводины, автономной области в составе Габсбургской монархии. Во время европейских революций 1848—1849 за территории Б. велись упорные бои между австро-венгерскими войсками и сербскими отрядами.

После подавления венгерской революции на территории Б. была образована коронная провинция Австрии Воеводство Сербия и Темешский Банат с центром в Темешваре, затем в 1860 Б. был вновь включен в состав земель венгерской короны. В октябре 1918 банатские венгры провозгласили республику Банат со столицей в Темешваре. Но две недели спустя территория Б. занята сербскими войсками и республика ликвидирована.

По итогам Версальского и Трианонского мирных договоров (смотрите Версальская система ) основная часть Б. вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) , восточные районы Б. отошли к Румынии, и только небольшая северная часть осталась за Венгрией.

В 1941—1944 сербская часть Б. была оккупирована войсками Германии и ее союзников (смотрите Вторая мировая война ). С 1945 она являлась частью автономной области Воеводина в составе Югославии, затем — государства Сербия и Черногория, вплоть до настоящего времени — Сербии.

Автор статьи: В. Б. Каширин.

© Российская Историческая Энциклопедия