БАНАТ
Историческая область в Центральной Европе.
Условными границами Б. считаются р. Дунай на юге, Карпаты на востоке, р. Муреш на севере и р. Тиса на западе. В настоящее время территория Б. разделена между тремя государствами: основная часть входит в состав Автономного края Воеводина (Сербия); восточная часть является территорией Зап. Румынии; маленькая северная часть входит в состав Венгрии.
Основные этнические группы Б. — сербы, венгры, румыны, цыгане, словаки, немцы. Название Б. восходит к славянскому титулу «бан» в значении «правитель», «наместник области». В Средние века «банатами» назывались различные провинции Венгерского королевства, но как самостоятельное название слово Б. используется для обозначения Темешварского баната Австрийской империи (смотрите Австрия), созданного после Пожаревацкого (Пассаровицкого) мира 1718. Территория будущего Б. была заселена с древности. В I в. область входила в состав Дакии. В начале II в. завоевана императором Траяном и вошла в состав Римской империи. В IV—IX вв. территорию поочередно занимали различные племена, преимущественно кочевые, вторгавшиеся в Паннонию и долину среднего Дуная в процессе Великого переселения народов, — сарматы, готы, гунны, авары, венгры. С X по XVI в. территория входила в состав Венгерского королевства.
Во время османских завоевательных походов юж. граница Б. являлась важным рубежом стратегической обороны Венгрии. В 1552—1716 будущий Б. находился под властью Османской империи. По Пожаревацкому миру 1718, завершившему успешную для Австрийской империи войну с Турцией, область Темешвара вошла в состав монархии Габсбургов. Южная часть Б. была включена в систему Военной границы.
Власти Австрийской империи активно занимались хозяйственным развитием Б., поощряли его колонизацию переселенцами из немецких земель. В 1779 Б. был вновь включен в состав королевства Венгрия под властью Габсбургов. В 1848 западная часть Б. стала частью Сербской Воеводины, автономной области в составе Габсбургской монархии. Во время европейских революций 1848—1849 за территории Б. велись упорные бои между австро-венгерскими войсками и сербскими отрядами.
После подавления венгерской революции на территории Б. была образована коронная провинция Австрии Воеводство Сербия и Темешский Банат с центром в Темешваре, затем в 1860 Б. был вновь включен в состав земель венгерской короны. В октябре 1918 банатские венгры провозгласили республику Банат со столицей в Темешваре. Но две недели спустя территория Б. занята сербскими войсками и республика ликвидирована.
По итогам Версальского и Трианонского мирных договоров (смотрите Версальская система) основная часть Б. вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС), восточные районы Б. отошли к Румынии, и только небольшая северная часть осталась за Венгрией.
В 1941—1944 сербская часть Б. была оккупирована войсками Германии и ее союзников (смотрите Вторая мировая война). С 1945 она являлась частью автономной области Воеводина в составе Югославии, затем — государства Сербия и Черногория, вплоть до настоящего времени — Сербии.
Автор статьи: В. Б. Каширин.
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