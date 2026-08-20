БАНАЛИТЕТ

Монопольное право сеньора на принуждение зависимых от него слоев населения (чаще всего крестьян ) к пользованию имуществом , имеющим общественное значение внутри локальной общности.

Фр. banalite от banal — «принадлежащий господину».Чаще всего Б. распространялся на пользование мельницей, пекарней или виноградным прессом сеньора, к чему кресть­ян принуждали за определенную, нередко фиксированную обычаем, плату — натуральную (хлеб, мука, виноградный сок или вино) или денежную (в позднее Средневековье ввиду коммутации повинностей).

Б. был известен в Зап. Европе (особенно во Франции , затем в Германии и на Пиренейском п-ове ) с X в. и просуществовал до конца XVIII в. (так, во Франции отменен законодательством Французской революции ). В поместьях средневековой Англии Б. не имел особого распространения; описи маноров практически не фиксируют этот тип повинностей.

Автор статьи: М. В. Винокурова.

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