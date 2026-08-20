БАНЬ ГУ

Известный китайский историограф, поэт.

Сын ученого Бань Бяо, племянника поэтессы Бань Цзеюй. Б. Г. — основной автор фундаментального труда «Хань шу» («История [империи] Хань»). Это официальная история западноханьской империи, работа над которой, выполнявшаяся в семье Бань по императорскому заказу, была начата Бань Бяо. В 62 Б. Г., назначенный по указу императора Гуан-у-ди придворным историографом, продолжил труд, в 82 в основном завершил его.

В 88 из-за траура по умершей матери Б. Г. вышел в отставку, в 89—90 участвовал в походах против сюнну под командованием военачальника Доу Сяня. В 91 последний впал в немилость, репрессии распространились на его приближенных. В 92 Б. Г. по доносу был заточен в тюрьму, где и умер.

После его смерти работа была дополнена и завершена его сестрой Бань Чжао. Б. Г. принадлежат также сочинение «Бо ху тун» (изложение дискуссии между учеными-конфуцианцами в дворцовом Зале Белого тигра), а также имевшие успех «Оды о двух столицах» («Лян-ду фу»).

Автор статьи: М. Ю. Ульянов.

© Российская Историческая Энциклопедия