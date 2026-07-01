БАНЬ-ЦЗЕЮЙ

Прославленная китайская поэтесса.

Букв. фрейлина Бань; личное имя неизвестно. Наложница западноханьского императора Чэн-ди (33—7 до н. э.), двоюродная бабка (по отцовской линии) Бань Гу . Родила двух сыновей, умерших в младенчестве; пережила опалу.

Б.-Ц. входит в число первых в древнекитайской литературе представителей лирической поэзии . Автор произведений «Цзы дао фу» («Оплакиваю тебя») и «Юань гэ син» («Песня о моей обиде»), давших начало жанру «воспеваний» (стихов-аллегорий), в которых внешними объектами описания выступали явления природы или бытовые предметы. Так, свою печальную судьбу Б.-Ц. изобразила, говоря о веере — прежде красивом и всеми любимом, а затем обветшавшем и заброшенном.

Автор статьи: М. Ю. Ульянов.

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