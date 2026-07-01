БАМБЕРГ
Город в немецкой области Франкония (Северная Бавария).
Находится на р. Регниц, притоке р. Майн. Первые упоминания о Б. относятся к X в., когда он представлял собой владение рода Бабенбергов. Мощным импульсом для развития города стало основание здесь в правление императора Генриха II (1002—1024) епископства для распространения христианства на восточную часть Священной Римской империи. Епископство находилось под покровительством римского папы и императора. В Б. был построен дворец-резиденция императора и собор.
В XV—XVII вв. город пережил грабежи, связанные с восстанием гуситов (1419—1437), крестьянской (1524—1526) и Тридцатилетней (1618—1648) войнами. В конце XVII — 1-й половине XVIII в. благодаря деятельности епископов Франца Лотара фон Шенборна и Фридриха Карла фон Шенборна, поддерживавших местное производство и торговлю, город пережил экономический расцвет. В 1802 Б. присоединен к Баварии, с 1817 превращен в центр архиепископства.
Город почти не пострадал в период Второй мировой войны, поэтому благодаря прекрасно сохранившимся архитектурным памятникам с 1993 Б. включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К началу 2000 Б. представлял собой город окружного подчинения в земле Бавария.
Архитектурный ансамбль Б. составляют: Бамбергский собор (XI в., восстанавливался после пожаров в XI—XIII вв.), церковь Св. Михаила (XI в.) в монастыре Св. Михаила, крепость Альтенбург (впервые упоминается в начале XII в.), здание ратуши (XIV в.) и новая резиденция епископов (XVII — начало XVIII в.).
Автор статьи: С. А. Денисов.
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