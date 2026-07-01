БАМАКО

Столица Мали , расположена на реке Нигер на юго-западе страны.

Население 1,8 млн чел. (2009). Самый быстро развивающийся город на Африканском континенте (данные 2010).

Располагаясь на пересечении торговых путей в Сев. Африку и Европу , в XI в. Б. стал главным торговым центром империи Гана , религиозным исламским центром со знаменитыми университетами и мечетями . В XIV в. Б. стал столицей империи Мали , позже Сонгайской империи. С 1908 — административный центр колониального владения Француз­ский Судан, с 1960 — столица независимого Мали.

Автор статьи: Л. В. Иванова.

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