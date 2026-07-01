БАЛЬЗАК Оноре де

Французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.

Родился в семье крестьянина из Лангедока. Отец Б. разбогател на скупке и продаже конфискованных дворянских земель в годы французской революции , а позднее стал помощником мэра города Тура. В 1807—1813 Б. учился в Вандомском коллеже, в 1816—1819 — в Парижской школе права, одновременно работал у нотариуса писцом. Однако он отказался от юридической карьеры и посвятил себя литературе . После 1823 напечатал несколько романов под различными псевдонимами в духе «неистового романтизма». Эти произведения следовали литературной моде времени, позднее сам Б. предпочитал не вспоминать о них. В 1825—1828 попытался заняться издательской деятельностью, но потерпел неудачу.

В 1829 выходит первая подписанная именем Б. книга — исторический роман «Шуаны». Последующие сочинения: «Сцены частной жизни» (1830), роман «Эликсир долголетия» (1830—1831, вариация на темы легенды о Дон Жуане ), повесть «Гобсек» (1830) привлекли внимание читателя и критики. В 1831 Б. публикует философский роман «Шагреневая кожа» и начинает роман «Тридцатилетняя женщина». Цикл «Озорные рассказы» (1832—1837) — ироническая стилизация под новеллистику Возрождения .

Крупнейшее произведение Б. — серия романов и повестей «Человеческая комедия», рисующая картину жизни французского общества: деревня, провинция, Париж, различные социальные группы (купцы, аристо­кратия, духовенство ), социальные институты (семья, государство, армия).

Творчество Б. пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни писателя принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX в. Произведения Б. повлияли на прозу Ч. Диккенса , Ф. М. Достоевского , Э. Золя , У. Фолкнера и др.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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