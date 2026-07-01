БАЛУГЬЯНСКИЙ Михаил Андреевич

Российский государственный деятель, правовед , экономист.

Статс-секретарь (1827), тайный советник (1828), сенатор (1839). Сын униатского священника. Окончил юридический факультет Венского университета (1789). В 1796—1804 — доктор права и профессор Пештского университета. С 1804 жил в России. Был назначен профессором по кафедре политической экономии, деканом философско-юридического факультета Петербургского педагогического института (с 1816 — Главный педагогический институт). В 1819—1821 был первым ректором Петербургского университета . В 1813—1817 преподавал юриспруденцию великим князьям Николаю Павловичу (будущему Николаю I ) и Михаилу Павловичу. В 1804—1826 Б. служил в Комиссии составления законов, занимаясь систематизацией законодательства. В 1826—1845 — начальник Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, ближайший сотрудник М. М. Сперанского по составлению Полного собрания законов и Свода законов Российской империи.

Сторонник умеренных либеральных реформ. Экономические взгляды Б. изложены в статьях («Статистический журнал», 1806—1808) и рукописном сочинении «Система Михаила Балугьянского».

Стремясь приспособить к условиям России идеи физиократов и А. Смита, разработал проект «финансовых мероприятий», положения которого легли в основу «Плана финансов» М. М. Сперан­ского (1810).

Считая Россию «в высочайшей степени» земледельческим государством, Б. полагал, что это не исключает развития мануфактур и торговли при свободе хозяйственной деятельности и накоплении капиталов. Отсутствие свободы у работников считал препятствием для образованности нации и благоденствия государства. Автор проекта ликвидации крепостного права, некоторые положения которого использованы при проведении Киселева реформы 1837—1841 .

Автор статьи: М. М. Савченко.

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