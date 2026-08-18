БАЛУЕВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ

Сын генерал-майора, из дворян Ставропольской губернии.Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию. 15.8.1874 поступил в 1-е военное Павловское училище. 10.8.1876 окончил училище по 1-му разряду и произведен в прапорщики с назначением в Александропольскую крепостную артиллерию. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 6.4.1877 в составе 1-го батальона Александропольской крепостной артиллерии выделен в Кавказский осадный артиллерийский парк. 19.6.1877 произведен в подпоручики за боевые отличия. 18.12.1878 произведен в поручики. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.4.1882 окончил академию по 1-му разряду, причислен к генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 24.11.1882 назначен обер-офицером Генерального штаба для поручений при штабе Закаспийской области. 21.1.1883 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 4-го армейского корпуса. 17.4.1883 произведен в штабс-капитаны. 24.3.1885 произведен в капитаны. 25.10.1885 прикомандирован к войсковому штабу Войска Донского для преподавания военных наук в Новочеркасском казачьем юнкерском училище 24.04.1888 произведен в подполковники. 31.10.1889 назначен старшим адъютантом войскового штаба Войска Донского. 5.4.1892 произведен в полковники. 13.6.1895 назначен управляющим канцелярией войскового наказного атамана Войска Донского. С 12.5.1900 по 13.9.1900 прикомандирован к 124-му пехотному Воронежскому полку для командования батальоном. 5.3.1901 назначен командиром 157-го пехотного Имеретинского полка. 19.2.1904 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 16-й пехотной дивизии. 21.10.1904 назначен начальником штаба 6-го армейского корпуса. 9.7.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 17-й пехотной дивизии. 30.8.1914 назначен командиром 6-го армейского корпуса. 9.11.1914 по болезни назначен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 6.12.1914 назначен командиром 5-го армейского корпуса. 27.1.1916 произведен в генералы от инфантерии. 3.4.1917 назначен командующим Особой армией. 8.7.1917 назначен командующим 11-й армией. 20.7.1917 назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. 2.8.1917 назначен главнокомандующим армиями Западного фронта. 12.11.1917 отстранен от должности. 12.4.1918 уволен со службы с пенсией. В 1918 г. добровольно поступил на службу в РККА. Назначен членом Особой комиссии по учету бывших офицеров. 9.5.1920 назначен членом Особого совещания при командующем вооруженными силами Республики.

Жена: дочь титулярного советника София Петровна (урожденная Турбо). Дети: Любовь (род. 18.4.1887).