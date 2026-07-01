БАЛТРУШАЙТИС Юргис Казимирович

Литовский поэт, переводчик и дипломат .

Выпускник Московского университета (1898). В 1900 — один из основателей издательства «Скорпион». Сотрудничал с журналами «Новый путь», «Весы» и «Северные цветы», писал стихи на русском и литовском языках. При жизни вышли сборники стихов «Земные ступени» (1911), «Горная тропа» (1912). Участвовал в московской театральной жизни.

В 1920—1921 Б. руководил специальной дипломатической миссией Литвы в Сов. России, в 1921—1939 был чрезвычайным и полномочным послом Литвы в СССР . Способствовал улучшению взаимоотношений между двумя странами. С 1939 — на дипломатической службе в Париже.

Сочинения:

Лилия и серп. М, 1989.

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

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