БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России на Балтийском море.

Попытки русского государства создать военно-морские силы на Балтике предпринимались давно. В 1570 во время Ливонской войны была создана наемная каперская флотилия под командованием датчанина К. Роде. Во время рус­ско-шведской войны 1656—1658 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв .) было развернуто строительство военных кораблей для Балтики, однако все эти попытки закончились неудачно.

Создание Б. ф. произошло в ходе Северной войны 1700—1721 и связано с именем Петра I. Официальной датой рождения Б. ф. считается 18 мая 1703, когда шлюпочный десант из солдат гвардейских Преображенского и Семеновского ​полков захватил в устье Невы два небольших шведских корабля — галиот «Гедан» и шняву «Астрильд».

Первым кораблем нового флота стал спущенный на воду в 1703 30-пушечный фрегат «Штандарт». В ходе Северной войны недавно созданный флот одержал ряд важных побед над шведами — при Гангуте (1714), Эзеле (1719) и Гренгаме (1720), обеспечил высадку десантов на территории Финляндии и Швеции. Б. ф. принял участие в войне за польское наследство 1733—1735 (осада Данцига), русско-шведской войне 1741—1743 и Семилетней войне 1756—1763 (взятие Мемеля и блокада Кольберга). В последней трети XVIII — первой четверти XIX в. Б. ф. участвовал в рус­ско-турецких (1768—1774, 1806—1812) (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), русско-шведских (1788—1790, 1808—1809) и наполеоновских войнах . В 1769—1774 состоялась Первая архипелагская экспедиция Б. ф., в ходе которой турецкий флот был разгромлен в Хиосском проливе и Чесменской бухте (см. Чесменский бой 1770). В ходе Второй архипелагской экспедиции (1805—1807) турецкий флот был разбит балтийцами в Дарданелльском и Афонском сражениях (1807) .

Активное участие Б. ф. принял в Отечественной войне 1812 . Совместно с британским флотом балтий­ские корабли крейсировали у берегов Франции и Голландии; гребные суда поддерживали действия русской армии на северном фланге, участвовали в обороне Риги; морская пехота (морские полки, Гвардейский флотский экипаж) сражалась на суше (гвардейские моряки приняли участие в Бородинском сражении ).

Помимо боевых действий моряки-балтийцы участвовали в научно-исследовательских экспедициях, в том числе Великой северной экспедиции (1733—1744), кругосветном плавании шлюпов «Надежда» и «Нева» (1803—1806), Первой русской антарктической экспедиции (1819—1821).

В 1827 эскадра Б. ф. в составе объединенных англо-франко-русских сил разгромила при Наварине турецко-египетский флот. В ходе русско-турецкой войны 1828—1829 корабли Б. ф. блокировали Дарданеллы. В результате войны Османская империя вынуждена была признать независимость Греции (смотрите Греческая национально-освободительная революция 1821-1829 ).

Во время Крымской войны 1853—1856 Б. ф. надежно защитил столицу империи Санкт-Петербург от угрозы нападения англо-французского флота.

В 1863 во время Гражданской войны в США эскадра Б. ф. была направлена в Нью-Йорк для поддержки федерального правительства.

Именно на Балтике были опробованы новинки в области морских во­оружений — первые в русском флоте корабли с паровой силовой установкой, первые в мире морские минные заграждения (в ходе Крымской войны), первый российский броненосный корабль (1861), радиосвязь (1899) и т. д.

На рубеже XIX—XX вв. часть кораблей Б. ф. была переведена на Дальний Восток и составила 1-ю Тихоокеанскую эскадру. В ходе Русско-японской войны 1904—1905 на Балтике были сформированы 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры, погибшие в Цусимском сражении (1905). Согласно большой кораблестроительной программе, направленной на возрождение флота после потерь в войне с Японией, в состав Б. ф. во­шли первые русские дредноуты типа «Севастополь», новые эсминцы типа «Новик», подводные лодки (в 1906 субмарины были выделены в отдельный класс кораблей).

В годы Первой мировой войны Б. ф. достаточно успешно действовал против флота кайзеровской Германии на Балтике. В последнем Моонзундском сражении (1917) Б. ф. нанес существенный урон противнику, хотя в ходе операции острова были захвачены немцами. В начале 1918 состоялся Ледовый поход Б. ф. — переход кораблей из Ревеля (Таллин) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт в целях спасения от наступавших немецких войск.

Моряки-балтийцы активно участвовали в революционных событиях в России 1905—1907 и 1917. В ходе Октябрьской революции 1917 и последующей Гражданской войны 1918—1922 матросы Б. ф. выступили на стороне большевиков. Тем не менее на главной базе Б. ф. произо­шло Кронштадтское восстание 1921 , вызванное недовольством большевистской политикой «военного коммунизма» .

В конце 1920-х — 1930-х именно с Б. ф. началось возрождение ВМФ государства — были достроены и модернизированы корабли дореволюционной постройки, строились корабли новых проектов. Корабли Б. ф., переведенные в начале 1930-х в Заполярье и на Тихий океан, стали основой Северного и Тихо­океанского флотов.

В годы Совет­ско-финляндской войны (1939—1940) и Великой Отечественной войны Б. ф. обеспечивал поддержку армии на приморских флангах. Летом 1941 авиация флота бомбила Берлин. Б. ф. участвовал в обороне Либавы, Таллина, Моонзундских островов (1941), сыграл выдающуюся роль в обороне и прорыве блокады Ленинграда . С 1946 по 1955/56 Б. ф. был разделен на два флота — 4-й и 8-й. В годы «холодной войны» усилился ракетоносными кораблями, реактивной авиацией, береговыми ракетными комплексами, однако постепенно потерял значение главного флота страны.

После распада СССР лишился основных баз в Таллине и Лиепае, сильно сократился корабельный состав. В настоящее время Б. ф. базируется в Балтийске и Кронштадте, в составе имеет дивизию надводных кораблей, бригаду подводных лодок, вспомогательные и поисково-спасательные суда, части ВВС флота, береговых войск, тылового технического и спец. обеспечения.

Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.

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