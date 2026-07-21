БАЛТИМОР КАЛВЕРТ Джордж

Английский государ­ственный деятель, барон (с 1625), основатель североамериканской колонии Мэриленд.

В 1593—1597 учился в Тринити-колледже (Оксфорд), в 1598—1601 — в юридической корпорации Линкольн-инн (Лондон). В 1601—1603 путешествовал по Европе, изучая иностранные языки. За рубежом познакомился с госсекретарем Англии Р. Сесилом и по возвращении в Лондон стал его личным секретарем. В 1606 назначен королевским поверенным в Конноте (Ирландия). В 1609 принят в личную канцелярию Якова I ; избран в парламент . С 1610 — член Тайного совета. В 1610—1611 выполнял дипломатическую миссию в континентальной Европе.

Представлял Англию на коронации Людовика XIII (1610). В 1613 входил в комиссию, изучавшую состояние католицизма в Ирландии и рекомендовавшую ужесточить преследования католического духовенства. В 1617 возведен в рыцарское достоинство. С 1619 — государ­ственный секретарь. В 1620 Б. К.получил пост в казначействе. В 1621 и 1624 был избран в Палату общин .

В начале 1620-х Б. К. активно выступал за брак между наследником английского престола и испанской инфантой, входил в происпан­скую партию при англий­ском дворе. В 1624 Б. К. принял католичество , в 1625 объявил об этом Якову I и ушел с поста государственного секретаря, но остался членом Тайного совета.

После отставки сосредоточился на управлении своими ирландскими владениями и на колонизации земель в Сев. Америке. В 1620 купил земельное владение Авалон на о. Ньюфаундленд и организовал переезд туда поселенцев из Уэльса и Англии. В 1623 король даровал Б. К. хартию на управление этой колонией. В 1627 и 1628 Б. К. дважды посещал Авалон, доставляя на своем корабле переселенцев. В 1628—1629 со всей семьей пережил на Ньюфаундленде необычайно суровую зиму, после чего задумал основать колонию в более теплом климате. В 1629 он посетил Виргинию и, вернувшись в Англию, стал добиваться у Карла I хартии для основания новой колонии. Король выделил Б. К. земли к северу от реки Потомак, рядом с Чесапикским заливом. За несколько недель до получения хартии об основании колонии Мэриленд Б. К. умер.

Заниматься обустройством новой колонии пришлось его старшему сыну Сесилу Калверту, второму барону Б. К. (1605—1675), к которому перешли все владельческие права на Мэриленд, и второму сыну Леонарду Калверту (1606—1647), ставшему первым губернатором Мэриленда (1633—1643). Отличительной особенностью новой колонии была политика веротерпимости и свободы совести, проводившаяся потомками Б.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.

© Российская Историческая Энциклопедия