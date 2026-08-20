БАЛТАДЖИ Мехмед-паша

Государственный деятель Османской империи .

Начал карьеру со службы во внешних покоях султана в должности секретаря. По протекции Хебеши Али-ага перешел в подчинение к матери Мехмеда IV валиде-султан Турхан Хатидже. В 1687 будущий султан Ахмед III назначил Б. в корпус алебардщиков (балтаджи) старого Сарая, где за свой мелодичный голос он получил прозвище Прекрасный муэдзин.

Когда в 1695 Хабеши Али-ага был назначен главой черных евнухов (дарюссааде агасы), Б. стал его личным помощником-секретарем, войдя в ближний круг султана Мустафы II и принца Ахмеда. В 1703 после восшествия на престол Ахмеда III Б. получил должность эмир-и ахура, или мирахура (конюшего), однако вскоре был переведен на службу в Халеб и вынужденно отдалился от дворцовой службы.

В сентябре 1704 при поддержке великого везира Калайлыкоза Ахмед-паши Б. получил ранг везира и был назначен начальником морских сил (капудан-пашой), а в декабре 1704 сам стал великим везиром . Был вынужден сдерживать натиск конкурирующих группировок Чорлулу Али-паши и Невшехирлли (Дамад) Ибрагим-паши, борющихся за эту должность. Играя на страхах султана перед кознями противников и заговором, хитрый и ловкий царедворец Б. смог достаточно быстро укрепить свои позиции в окружении Ахмеда III и расправиться со многими своими недоброжелателями. Однако очевидная неспособность Б. управлять финансовыми делами империи вынудила султана заменить его на более компетентного и при этом не менее лояльного Чорлулу Али-пашу (1706).

После отставки Б. был отправлен в почетную ссылку, получив назначение сначала бейлербеем Эрзурума, затем Халеба (1707). Во второй раз Б. стал великим везиром в 1710, когда под влиянием французской и шведской дипломатии и давлением крымского хана Девлета II Гирея султан Ахмед III решил объявить войну России.

Командовать османской армией в русско-турецкой войне 1710—1713 был назначен Б. Во время решающего сражения на р. Прут войска Б. окружили армию Петра I, принудив его к переговорам о мире (смотрите Прутский поход 1711 ). Петра поддержали вице-канцлер П. Шафиров и жена царя Екатерина , участие которой в походе дало почву для различных легенд. По одной из них, Б. согласился на подписание мира взамен на обещание большой взятки от Шафирова, а также поддавшись чарам Екатерины, предложившей османскому паше свои драгоценности. Однако объективно Б. не мог точно оценить соотношение сил и поэтому достаточно быстро пошел на предложенные условия мира (смотрите Прутский мирный договор 1711 ). Кроме того, янычары были не готовы к затяжной кампании. После подписания мира Б. не сразу вернулся в Стамбул из-за затянувшихся переговоров о выполнении договоренностей, что вызвало подозрения у Ахмеда III. Обстановка при султанском дворе сложилась не в пользу Б., и его арестовали, когда он во главе армии прибыл в Эдирне. Имущество Б. было конфисковано, ближайшие помощники казнены, а сам он отправился в ссылку на острова Мидилли.

Оценки личности Б. в османской историографии сильно расходятся: в одних работах он предстает государственным изменником, в других — победоносным полководцем.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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