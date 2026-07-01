БАЛОВНЕВ Михаил Иванович

Лидер восстания казаков (1613—1615), атаман Баловнева казачьего войска (1614—1615).

Потомственный казак, сын атамана. В 1613 вместе с другими отрядами начал восстание на севере от Москвы. В сентябре 1614 на переговорах с боярином Б. М. Лыковым в Яро­славле добился присылки царских воевод якобы для борьбы со шведами в Тихвинском уезде. Однако, разорив уезд, казаки решили идти к Москве.

После объединения сил повстанцев в конце 1614 Б. встал во главе казачьего войска. В мае 1615 казаки согласились перейти на государеву службу. Но из-за угрозы исключения из казаков крестьян и холопов решили идти к Москве на переговоры с царем (смотрите Михаил Федорович Романов ).

В июле Баловнев стал у с. Ростокино, куда власти прислали делегацию для переписи казаков. Но казаки переписать себя не дали, а переговоры о прощении вины и увеличении жалованья завершились безрезультатно. 23 июля вместе с другими предводителями восстания Б. был вызван для переговоров в Москву и схвачен. Лагерь казаков у Донского монастыря был разгромлен, а атаман и 36 его соратников повешены.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

© Российская Историческая Энциклопедия