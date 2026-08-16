БАЛЬМЕС и УРПИЯ Хайме Лусиано Антонио

Испанский священник и мыслитель.

Получил религиозное образование, в 1834 стал священником. В последнее десятилетие жизни активно публиковался в различных периодических изданиях, издавал собственные труды по апологетике, социальной и политической философии, среди которых наиболее известны: «Сравнение протестантизма с католицизмом в их отношении к европейской цивилизации» и «Критерий».

Политическим идеалом Б. была традиционная монархия с сильной Католической церковью . Поэтому он выступал против конституциональных ограничений власти монарха, а также предупреждал об опасности тирании . Его работы были широко известны в Испании и остальной Европе. Умер от туберкулеза.

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 1948.

Автор статьи: И. Ю. Медников.

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