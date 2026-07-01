БАЛЛАНШ Пьер Симон

Французский писатель и философ.

Сын издателя. Став очевидцем революционного террора в Лионе (1793), испытал потрясение, наложившее трагический отпечаток на все его творчество. В 1801 опубликовал эссе «О чувстве в его отношении к литературе и искусствам» в духе, враждебном революции . Из-за негативных отзывов критики оставил сочинительство и занялся книгоизданием, опубликовав в том числе произведения Ф. Р. Шатобриана и Ш. Фурье. В 1812 познакомился с мадам Ж. Рекамье, изгнанной из Парижа Наполеоном I , в 1813 последовал за ней в Италию, а после Реставрации Бурбонов — в Париж.

Автор поэмы в прозе «Антигона» (1814), «Опыта об общественных установлениях в их отношении к новым идеям» (1817), историко-психологического романа «Человек без имени» (1820) и других произведений. Главный философско-мистический труд Б. «Опыт социальной палингенезии» остался неоконченным. С 1842 Б. — член Французской академии.

В основе философского мировоззрения Б. — христианское учение об искуплении, сочетаемое с идеей прогресса. Развитие человечества идет через палингенезию (возрождение). Сменяющие друг друга цивилизации — стадии общего для всех народов исторического процесса. Смена цивилизаций происходит болезненно: отжившие погибают, но из огня социальных катастроф, из пепла старых форм человечество, как феникс, возрождается к новой жизни. Впрочем, не все цивилизации погибают: одни народы идут вперед, другие задерживаются на ранних стадиях развития, например, в Азии.

Сочинения:

Oeuvres complètes. Genève, 1967.

Автор статьи: А. В. Гладышев.

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