БАЛИНЬО Карлос Бенигно
Деятель кубинского рабочего и коммунистического движения, журналист.
С юношеских лет включился в освободительную борьбу против испанского колониализма. В 1869 покинул Кубу и много лет жил в США. Работал на табачных предприятиях сортировщиком табака. Один из организаторов первых рабочих союзов среди кубинских эмигрантов. В годы эмиграции (1870—1880-е) сблизился с лидерами кубинского анархизма, впоследствии эволюционировал к социализму и коммунизму.
Вместе с Х. Марти основал Кубинскую революционную партию (1892), активно участвовал в подготовке войны за независимость Кубы 1895—1898. По окончании войны вернулся на родину. В 1903 создал клуб социалистической пропаганды, в 1904 — Рабочую партию (реорганизована в Рабочую социалистическую партию). Был одним из создателей Социалистической партии (1906). На страницах ее печатного органа «Ла Бос Обрера» выступил в защиту русской революции 1905.
Один из основателей (вместе с Х. А. Мельей) первой Коммунистической партии Кубы (1925). Приветствовал Октябрьскую революцию 1917 в России, в 1923 организовал движение солидарности с Советской Россией. Его работы по проблемам рабочего и коммунистического движения публиковались в различных кубинских изданиях.
Сочинения:
Verdades del socialismo. La Habana, 1906;
Documentos de Carlos Balino. La Habana, 1964;
Apuntes históricos sobre sus actividades revolucionarias. La Habana, 1967;
Documentos y artículos. La Habana, 1976.
Дополнительная литература:
Зорина А. М. Революционное движение на Кубе, 1917—1925. М., 1971;
Зорина А. М. Рабочее движение на Кубе, 1850—1925. М., 1975;
Очерки истории Кубы. М., 1978.
Автор статьи: Л. А. Ивкина.
© Российская Историческая Энциклопедия