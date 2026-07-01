БАЛИНЬО Карлос Бенигно

Деятель кубинского рабочего и коммунистического движения, журналист.

С юношеских лет включился в освободительную борьбу против испанского колониализма . В 1869 покинул Кубу и много лет жил в США . Работал на табачных предприятиях сортировщиком табака. Один из организаторов первых рабочих союзов среди кубин­ских эмигрантов. В годы эмиграции (1870—1880-е) сблизился с лидерами кубинского анархизма , впослед­ствии эволюционировал к социализму и коммунизму .

Вместе с Х. Марти основал Кубинскую революционную партию (1892), активно участвовал в подготовке войны за независимость Кубы 1895—1898. По окончании войны вернулся на родину. В 1903 создал клуб социалистической пропаганды, в 1904 — Рабочую партию (реорганизована в Рабочую социалистическую партию). Был одним из создателей Социалистической партии (1906). На страницах ее печатного органа «Ла Бос Обрера» выступил в защиту русской революции 1905.

Один из основателей (вместе с Х. А. Мельей) первой Коммунистической партии Кубы (1925) . Приветствовал Октябрьскую революцию 1917 в России, в 1923 организовал движение солидарности с Советской Россией. Его работы по проблемам рабочего и коммунистического движения публиковались в различных кубинских изданиях.

Сочинения:

Verdades del socialismo. La Habana, 1906;

Documentos de Carlos Balino. La Habana, 1964;

Apuntes históricos sobre sus actividades revolucionarias. La Habana, 1967;

Documentos y artículos. La Habana, 1976.

Дополнительная литература:

Зорина А. М. Революционное движение на Кубе, 1917—1925. М., 1971;

Зорина А. М. Рабочее движение на Кубе, 1850—1925. М., 1975;

Очерки истории Кубы. М., 1978.

Автор статьи: Л. А. Ивкина.

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