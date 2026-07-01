БАЛЬФУР Артур Джеймс

Английский консерватор , государственный и политический деятель, дипломат.

Образование получил в Итоне и Тринити-колледже (Кембридж). В 1874—1922 — член Палаты общин . В 1878—1880 — личный секретарь своего дяди, министра иностранных дел лорда Солсбери. В 1885—1886 — министр по делам местного самоуправления, в 1886—1887 — министр по делам Шотландии.

Противник предоставления гомруля для Ирландии; в 1887—1891 на посту министра по делам Ирландии проводил жесткую политику в отношении участников движения за независимость, за что получил прозвище «кровавый Бальфур». В 1891—1892 и 1895—1902 — первый лорд казначейства (министр финансов) в кабинетах Солсбери. В 1902—1911 — лидер консервативной партии . С лета 1902 по декабрь 1905 Б. был премьер-министром. По его инициативе в 1902 учрежден Имперский комитет обороны, в 1904 создан Генеральный штаб. В декабре 1902 принят закон об образовании, который несколько унифицировал школьное обучение. В 1903 утвержден закон, облегчивший ирландским фермерам-арендаторам приобретение земли в собственность. В 1904 Б. поддержал заключение англо-французского соглашения , что ознаменовало окончательный отход Британии от политики «блестящей изоляции» и заложило основу для будущей Антанты . В декабре 1905 подал в отставку в связи с расколом консервативной партии по вопросу о протекционизме.

С 1906 — лидер юнионистской оппозиции в Палате общин. В мае 1915 — Первый лорд адмиралтей­ства (военно-морской министр) в коалиционном правительстве Г. Асквита , с декабря 1916 по октябрь 1919 — министр иностранных дел в правительстве Д. Ллойд Джорджа . В конце апреля 1917 возглавил британскую делегацию в США, целью которой было улучшить координацию военных усилия двух стран и ускорить предоставление американской помощи союзникам. В ноябре 1917 подготовил декларацию о поддержке Британией идеи создания еврейского национального очага в Палестине (Декларация Бальфура). В 1918 — один из организаторов иностранной интервенции в Советскую Россию .

В 1919—1920 — заместитель Ллойд Джорджа, руководителя британской делегации на Парижской мирной конференции . Лорд-председатель Совета в кабинетах Ллойд Джорджа (1919—1922) и С. Болдуина (1925—1929). В 1920 представлял Британию в Лиге Наций ; в 1921—1922 возглавлял британскую делегацию на Вашингтонской конференции. В 1921—1928 — президент Британской академии. В 1922 пожалован титулом графа, с этого времени член Палаты лордов.

Сочинения:

A Defence of Philosophic Doubt. London, 1879;

Chapters of Autobiography. L., 1930;

Essays and Adresses. Edinburgh, 1893;

The Foundations of Belief. 1895;

Theism and Humanism. London, 1915;

Theism and Thought. London, 1923.

Автор статьи: А. Ю. Прокопов.

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