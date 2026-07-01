БАЛЕЗИН Александр Степанович

Родился 28.12.1952, г. Москва. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, (группа суахили) в 1975 г.

Кандидатская диссертация : "Колониализм и традиционные институты в Уганде, 1918 – 1939" (1980). Докторская диссертация : "Формирование и эволюция немецкой поселенческой общины в ЮЗА-Намибии, 1814–1990" (1994).

С 1979 года сотрудник ИВИ РАН , в настоящее время главный научный сотрудник. С 1989 г. по совместительству доцент, а затем профессор ИСАА при МГУ.

Член Совета Ассоциации российских африканистов и арабистов. Инициатор и соредактор альманаха «Под небом Африки моей. История, языки, культура народов Африки» (Выпуск 1 – 6, 2000 - 2012).

Учителя : проф. А.Б. Давидсон, доц. Г.И. Потехина, доц. Н.В. Охотина

Область интересов : История Африки, история колониальных империй.

Сочинения: Африканские правители и вожди в Уганде. М., 1986;

У великих африканских озер. М., 1989;

История Намибии в Новое и новейшее время. М., 1993 (в соавт.);

Цивилизаторы в стране дикарей. М., 1996;

Архивные источники на языке суахили по новой и новейшей истории Африки. М., 2002.

Тропическая и Южная Африка в Новое и Новейшее время: люди, проблемы, события. Учебное пособие. М., Книжный Дом Университет, 2008, 272 с.

Занзибарская принцесса из России, жительница Германии. Через гаремный скандал к схватке европейских держав.// Под небом Африки моей. История, языки, культура народов Африки. Вып.4 . М, 2009., с. 84-93.

Историк и источник. Из опыта работы российского историка-африканиста на излете советской эпохи (1970-80 гг.) // Историк и общество: научная лаборатория исследователя. Издательская серия «Академклуб: исторические науки». М, ИВИ РАН, 2009, с. 53-74.

Встреча культур в Тропической Африке в колониальную эпоху (к постановке проблемы). // Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя. М., Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2009, с. 375-432.

Архивные материалы по проблеме встречи культур в Тропической и Южной Африке в колониальный период // Африканцы и россияне на перекрестках истории. К 100-летию со дня рождения д.и.н. Сергея Руфовича Смирнова. М., Ин-т Африки, 2010, с. 75-83.

К 40-летию Центра африканских исследований ИВИ РАН // Изучение Африки в России и за рубежом: этапы, тенденции, перспективы. М., ИВИ РАН, 2012, с. 9-24.