БАЛЕВА Абубакар Тафава

Нигерийский политик и государственный деятель.

Родился в семье бедного служащего районной администрации Балева, что на языке фулани означает «Черная скала» (в дальнейшем использовалось на английском языке в качестве политического прозвища). Окончил кораническую, позже — среднюю школу и учительский колледж (1933) в г. Кацина, работал школьным учителем и инспектором окружного управления образования. В годы Второй мировой войны создал дискуссионный клуб, начал заниматься политикой, в 1945—1946 совершенствовался в педагогике в Лондонском университете.

В 1948 создал один из первых нигерийских профсоюзов — Ассоциацию учителей Севера. В 1949 вместе с А. Белло учредил одну из первых политических партий колонии — Конгресс народов Севера (КНС), вступивший в борьбу за представительство в региональных законодательных советах. Был делегирован КНС для защиты интересов Севера в центральных органах власти, избран членом Центрального законодательного совета, позже стал министром регионального правительства (1952), Главным министром правительства (1957), созданного коалицией партий накануне получения Нигерией независимости (1960). С этого времени — премьер-министр Республики Нигерия, вновь назначен в 1964. Б. — активный участник создания Организации африканского един­ства (1963), сторонник расширения сотрудничества Нигерии с франко­язычной Африкой, организатор переговоров в ходе Конголезского кризиса (1960—1964).

Инициатор международного осуждения апартхейда в ЮАР после расстрела в Шарпевилле (1960) и созыва в Лагосе конференции стран Британского Содружества по Южной Родезии (1966). В 1960 Б. был произведен в рыцари Британской империи, получил звание почетного доктора Университета Шеффилда. Написал социально-дидактический исламский религиозный роман «Шейх Умар» (на языке хауса, переведен на английский в 1964). Б. был убит в ходе военного переворота вместе с другими представителями властей.

Четыре жены и 19 детей пережили его, получали государственную пенсию от сменявших друг друга военных и гражданских режимов Нигерии. В г. Кацина есть его мавзолей, общественный центр и библиотека имени Б.

Автор статьи: Н. Г. Щербаков.

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