БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА, БАЛЕАРИДЫ (др.-греч. Βαλεαρίδες, Βαλιαρεῖς; лат. Baleares insulae)

Островная группа в западной части Средиземного моря.

Балеарские острова состоят из двух боль­ших ост­ро­вов – Майорки и Минорки – и группы более мелких. Их почва была пло­дородна, осо­бен­но хоро­шо про­из­рас­тал здесь вино­град. На Майорке нахо­ди­лись горо­да Паль­ма, Пол­лен­ция и Цини­ум; на Минорке – Ямно и Маго. Жите­ли островов занимались ско­то­вод­ством, кроме того, они осо­бен­но ценил­ись в кар­фа­ген­ских, а позд­нее и в рим­ских вой­сках за лов­кость в упо­треб­ле­нии пра­щи. Сначала Балеариды контролировались финикийцами, затем их сменили карфагеняне , а в 123 г. до н.э. острова были захвачены римским войском под руководством Квинта Цецилия Метелла (впоследствии Балеарского). Причиной нападения стали частые пиратские нападения, которыми островитяне беспокоили римлян. Во времена Августа острова были отнесены к провинции Тарраконская Испания. В ходе реформ Диоклетиана и Константина они, вместе с Питиусскими островами, образовали провинцию Балеарские острова.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев