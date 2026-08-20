БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА, БАЛЕАРИДЫ (др.-греч. Βαλεαρίδες, Βαλιαρεῖς; лат. Baleares insulae)
Островная группа в западной части Средиземного моря.
Балеарские острова состоят из двух больших островов – Майорки и Минорки – и группы более мелких. Их почва была плодородна, особенно хорошо произрастал здесь виноград. На Майорке находились города Пальма, Полленция и Циниум; на Минорке – Ямно и Маго. Жители островов занимались скотоводством, кроме того, они особенно ценились в карфагенских, а позднее и в римских войсках за ловкость в употреблении пращи. Сначала Балеариды контролировались финикийцами, затем их сменили карфагеняне, а в 123 г. до н.э. острова были захвачены римским войском под руководством Квинта Цецилия Метелла (впоследствии Балеарского). Причиной нападения стали частые пиратские нападения, которыми островитяне беспокоили римлян. Во времена Августа острова были отнесены к провинции Тарраконская Испания. В ходе реформ Диоклетиана и Константина они, вместе с Питиусскими островами, образовали провинцию Балеарские острова.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев