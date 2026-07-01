БАЛДУИН Кентерберийский

Английский богослов, архиепископ Кентерберийский.

Родился в небогатой семье из Эксетера (графство Девоншир). Благодаря рано проявившимся способностям к наукам, а также протекции местного духовенства получил хорошее образование, преуспев в богословии (scientia divina) и гомилетике (ars praedicandi). Церковная карьера Б. К. развивалась стремительно: после рукоположения в архидьяконы Бартоломеем, епископом Эксетерским, он вступил в цистерцианский монастырь Форд (графство Девоншир) и в 1175 стал его аббатом.

В 1180 избран епископом Вустерским (граф­ство Вустершир). Несмотря на то, что значительная часть духовенства поддерживала других кандидатов на пост примаса английской церкви, Б. К., являвшийся сторонником политики Генриха II Плантагенета, в 1184 стал архиепископом Кентерберийским. В 1187 Б. К. посетил Уэльс. В 1189 короновал Ричарда I Львиное Сердце , а спустя год отправился вместе с ним, несколькими епископами и обширным гарнизоном рыцарей в Святую землю. Умер во время масштабной операции Третьего крестового похода по отвоеванию Акры (28 августа 1189 —12 июля 1191).

Б. К. известен не только как крупный деятель церкви, но и как плодовитый писатель, оставивший ряд богословских сочинений: «О приверженности вере» (De commendatione fidei), «О таинстве алтаря» (De sacramento altaris), а также обширный эпистолярный корпус. Послания Б. К., адресованные папе римскому Урбану III (Epistolae ad papam Urbanum), являются важным источником по истории английской церкви конца XII в.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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