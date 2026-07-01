БАЛЬЦЕР Освальд Марьян

Польский историк, член Краковской академии наук (1888).

Учился во Львовском и Краковском университетах . С 1887 — профессор Львовского университета. В 1901 основал Польское научное общество во Львове. В 1891—1894 был редактором ежеквартального исторического журнала «Квартальник хисторычны». Автор работ по истории Польши и истории права славянских народов.

Б. — представитель так называемой эволюционной теории образования государства . Его критические статьи изданы в русском переводе: «К истории общественно-государственного строя Польши» (1908).

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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