БАЛЬБУЭНА Бернардо де де

Испанский священнослужитель и поэт.

Ребенком был увезен к отцу в Новый Свет. Участвовал в поэтических конкурсах. Окончил Мексиканский университет со степенью бакалавра. Принял сан священника. Затем ­уехал в Испанию учиться в семинарии. В 1610—1619 был епископом Ямайки. С 1620 — епископ Пуэрто-Рико. Владел одной из лучших библиотек в колониях (смотрите Испанская колониальная империя ).

Автор пасторального романа, эпико-героической поэмы «Бернардо, или Победа при Ронсевале» (1624) и лирических стихотворений. Славу Б. принесла поэма «Величие Мехико» (1604), написанная в маньеристском стиле. Творчество Б. считается мостом между литературой Испании и Новой Испании, между Ренессансом и барокко .

Сочинения:

Poesía lírica. Edición de Matías Barchino. Ciudad Real, 2000.

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

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