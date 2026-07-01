БАЛЬБИН Богуслав

Чешский эрудит, энциклопедист, историк.

В XVII в. — один из главных идеологов чешского патриотизма в условиях утраты страной политической независимости, что привело к интернационализации общественной и культурной жизни. Б. противопоставил этой тенденции национальный язык и историю как две основы сохранения нации.

Главное патриотическое сочинение Б., опубликованное под заголовком «Защита языка славянского, особенно чешского» только в 1775, было хорошо известно современникам и уже своим авторским названием выражало целую программу.

«История Чехии» (7 тт., 1677) актуализировала славное прошлое, в том числе победы гуситских войск , и призывала черпать силы в минувшей славе чехов.

На идее патриотизма основан многотомный энциклопедический труд Б. «Различные сведения по истории Чешского королевства», содержащий сведения по истории , географии, геологии, ботанике, зоологии, этно­графии, искусству, религии, генеалогии, праву . Б. стал родоначальником жанра родиноведения, акцентируя при этом главную цель — показать «красоту и богатство Чешской земли». Это соответствовало программе властей по реабилитации и восстановлению престижа Чехии после поражения восстания 1618—1621, возглавленного протестантами, а также по инкорпорированию страны и народа в католический мир. Поэтому австрийский император поддержал Б., у которого сложились конфликтные отношения с местными свет­скими и церковными властями, хотя он был членом ордена иезуитов . Патриотизм Б. окрашен не только национально-исторически, но и теологически.

Хотя сам Б. писал исключительно на латыни , его книга «Защита языка» стала одной из основ чешского национального возрождения в XIX в.

Автор статьи: Г. П. Мельников.

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