БАЛЬБИН Богуслав
Чешский эрудит, энциклопедист, историк.
В XVII в. — один из главных идеологов чешского патриотизма в условиях утраты страной политической независимости, что привело к интернационализации общественной и культурной жизни. Б. противопоставил этой тенденции национальный язык и историю как две основы сохранения нации.
Главное патриотическое сочинение Б., опубликованное под заголовком «Защита языка славянского, особенно чешского» только в 1775, было хорошо известно современникам и уже своим авторским названием выражало целую программу.
«История Чехии» (7 тт., 1677) актуализировала славное прошлое, в том числе победы гуситских войск, и призывала черпать силы в минувшей славе чехов.
На идее патриотизма основан многотомный энциклопедический труд Б. «Различные сведения по истории Чешского королевства», содержащий сведения по истории, географии, геологии, ботанике, зоологии, этнографии, искусству, религии, генеалогии, праву. Б. стал родоначальником жанра родиноведения, акцентируя при этом главную цель — показать «красоту и богатство Чешской земли». Это соответствовало программе властей по реабилитации и восстановлению престижа Чехии после поражения восстания 1618—1621, возглавленного протестантами, а также по инкорпорированию страны и народа в католический мир. Поэтому австрийский император поддержал Б., у которого сложились конфликтные отношения с местными светскими и церковными властями, хотя он был членом ордена иезуитов. Патриотизм Б. окрашен не только национально-исторически, но и теологически.
Хотя сам Б. писал исключительно на латыни, его книга «Защита языка» стала одной из основ чешского национального возрождения в XIX в.
Автор статьи: Г. П. Мельников.
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