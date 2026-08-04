БАЛАЗУРИ

Один из крупнейших мусульманских историков IX века.

Возможно, персид­ского происхождения, так как был переводчиком с персидского. Прозвание получил от растения балазур (semecarpus anacardium), сок которого в Средние века считался лекар­ством для укрепления памяти. Дед Б. Джабир, служивший секретарем ал-Хасиба, министра финансов Египта при халифе Харуне ар-Рашиде, умер от психической болезни, развившейся в результате злоупотребления этим продуктом. Сам Б. был близким другом халифов ал-Мутаваккиля и ал-Муста‘ина; при халифе Му‘атамиде не сумел сохранить своих позиций при дворе. Большую часть жизни провел в Багдаде и окрестностях.

Сохранились два исторических труда Б.

1. «Книга завоеваний стран» («Китаб футух ал-булдан», сокращение не дошедшей до нас более объемной работы с тем же названием), охватывающая в основном эпоху исламских завоеваний (смотрите Арабские завооевания ) от первых войн Мухаммада до завоевания Персии, Хорасана и Синда. Б. использовал труды Урвы бин аз-Зубайра (ум. 713), Мухаммада ибн Муслима аз-Зухри (ум. 741/742), Мухаммада ибн Исхака (ум. 761 или 767), которые создавали первые хроники исламских завоеваний (труды не сохранились). Историческое повествование переплетается с размышлениями на актуальные социально-политические и культурные темы, административно-географическими описаниями, а также экс­курсами в более ранние и поздние исторические сюжеты. Так, в разделе о завоевании Армении Б. упоминает о войнах Марвана, наместника Армении и Азербайджана в 730-х, против хазар и о захвате им 20 тыс. семей сакалиба (славян).

2. «Книга родословий знати» («Китаб ансаб ал-ашраф») — огромная незаконченная генеалогическая энциклопедия, посвященная биографиям Мухаммада, его родственников и потомков до Аббасидов . Содержит в том числе историю правлений халифов.

Сочинения:

Завоевание Хорасана (Извлечение из сочинения «Футух ал-булдан»). Душанбе, 1987;

Книга завоевания стран // Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары. Т. 1. Арабские источники VII—X вв. М.-Л.: АН СССР, 1960. C. 22—29;

The Ansab al-ashraf of Al-Baladhuri. V. 5. Ed. S. D. Goitein. Magnes, 1936;

V. 4. Part 2. Ed. M. Schlössinger. Magnes, 1938.

Автор статьи: Е. С. Галкина.

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