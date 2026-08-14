БАЛАСОГЛО Александр Пантелеймонович

Поэт, общественный деятель.

Из семьи флотского офицера, обрусевшего грека. С 13 лет — гардемарин Черноморского флота, участвовал в войне с Турцией (1828—1829). После отставки в 1835 служил в Министерстве народного просвещения , Комитете иностранной цензуры, с 1840 — архивариус Государственного архива МИД. С конца 1830-х изучал восточные языки в Петербургском университете .

Автор записки по «амурскому вопросу» генерал-губернатору Вост. Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому и очерков о странах Востока. В 1838 вместе с П. П. Норевым издал сборник «Стихотворения Веронова». В 1840—1843 издал 11 тетрадей «Памятника искусств и вспомогательных знаний с множеством видов, портретов, рисунков и чертежей лучших художников, превосходно гравированных на стали, меди, цинке, дереве и камне», задуманных в виде «текущей энциклопедии».

Идейные искания вызвали интерес Б. к Д. В. Веневитинову и кружку «любомудров». С 1845 он — один из первых посетителей «пятниц» М. В. Буташевича-Петрашевского. В 1849 арестован по делу петрашевцев. Освобожден из Петропавловской крепости в ноябре 1849 с назначением на службу в Олонецкую губ., где занимался сбором статистических и этнографических данных. После двух лет ссылки из-за плохого здоровья ему было разрешено выехать в Николаев, но полицейский надзор сняли только в 1857. Преподавал историю и географию в штурманской школе. Издал книгу «Обломки» (Николаев, 1875).

Сочинения:

Поэты-петрашевцы. Л., 1957.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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