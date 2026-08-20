БАЛАШОВСКИЙ МУЗЕЙ

Балашовский краеведческий музей. Музей открылся 1 апреля 1932 года.

В 1937-1987 годах он располагался в приспособленном здании в парке им. Куйбышева. В годы Великой Отечественной войны музей был временно закрыт. С 1954 по 1957 год музей имел статус областного. В это время его фонды пополнились уникальными экспонатами, увеличился штат сотрудников, экспозиции стали более зрелищными.

В 1960-1970-е годы наряду с собирательской и исследовательской работой широко велась просветительская, оформлялись выставки. В 1971 году музей был награждён Грамотой Советского комитета ветеранов войны. В 1978 году музей получил разрешение Института археологии АН СССР на разведку местности и археологические раскопки. В начале 1980-х годов здание музея пришло в негодность. Решено было построить другое. Сотрудники в это время читали лекции на предприятиях, агитплощадках и в пионерских лагерях. Новая экспозиция открылась 19 ноября 1990 года. В 1991 году в ознаменование этой даты прошла краеведческая конференция, которые стали проводиться ежегодно.

В 1993 году впервые был подготовлен краеведческий выпуск газеты "Город". Сотрудники участвовали в издании книги о Балашове "Светлый город на чистой реке". В 2002 году музей был награжден грамотой Министерства культуры Саратовской области.

С 2003 года стали издаваться сборники материалов краеведческих конференций. В мае 2005 года музей был занесен на Городскую Доску Почета, в 2006 отмечен Благодарностью Министерства культуры Саратовской области. В настоящее время музей активно занимается пропагандой краеведческих знаний, экспозиционной работой, проектной деятельностью, привлекает новых посетителей. Сотрудники принимают участие в профессиональных конкурсах на лучшего музейного работника области Балашовский краеведческий музей работает в форме некоммерческого учреждения в области естественных и фундаментальных наук.

Иллюстрации:

Балашовский краеведческий музей.