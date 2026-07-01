БАЛАШОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2004), ведущий научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 22 февраля 1944 года в городе Черниковске Башкирской АССР. В 1973 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1969–1986 – архивно-технический сотрудник, затем старший научный сотрудник Архивного управления Ленинградского горисполкома.

С 1986 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1988 по 2001 год занимал должность ученого секретаря сектора истории советского общества, затем отдела современной истории России. С 2005 года – ведущий научный сотрудник.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление советской системы народного образования. Октябрь 1917—весна 1921. (На материалах Петрограда)».

В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему «Школа в российском обществе 1917—1927 гг.: Становление „нового человека“».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XIX–XX веков, история повседневности, история детства, история отечественного образования и культуры.

Сочинения

Школа в российском обществе 1917—1927 гг.: Становление „нового человека“. СПб., 2003;

Педология в России в первой трети ХХ века. СПб., 2012;

Государство и проблемы материального обеспечения образования в Петрограде в начальный период советской школьной реформы, 1918–весна 1921 гг. // Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации. СПб., 2014. С. 5–20;

Ленинградское общество учебной и научной кинематографии: судьба общественного проекта в 1930-х гг. // Петербургский исторический журнал. 2014. № 3. С. 55–70;

Методы борьбы с преступностью несовершеннолетних в Петербурге-Петрограде в начале XX века // Петербургский исторический журнал. 2015. № 4;

Начальный период педологических исследований в России. 1901—1917 // Политика. Общество. Человек. К 85-летию д.и.н., проф. А.З.Ваксера. СПб., 2008;

Последние годы советской педологии: политический аспект // Россия. Век двадцатый. Сб. статей к 95-летию д.и.н. В.М.Ковальчука. СПб., 2011;

Предмет, направления и методы исследования ребенка в педологии // Нестор № 13 (2009). Мир детства: семья, среда, школа. СПб., 2009;

Религиозные и антирелигиозные представления российских школьников 1910-х—1920-х гг. // Россия в ХХ веке: Сб. статей к 70-летию со дня рождения чл.-корр. РАН, проф. В.А.Шишкина. СПб.,2005.