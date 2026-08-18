БАЛАШОВ Александр Дмитриевич

Российский государ­ственный деятель, генерал-адъютант (1809).

В 1791 окончил Пажеский корпус и начал службу в лейб-гвардии Измайловском полку. В 1795 перевелся в армейскую пехоту и через два года стал командиром Казанского полка. В 1799 назначен комендантом Омской крепости, в 1800 — военным губернатором Ревеля. В 1804—1807 — московский обер-полицмейстер, в 1808—1809 — петербургский, в 1809—1810 петербургский военный губернатор. В 1810—1819 министр полиции. В 1810 член Госсовета Российской империи .

В начале Отечественной войны 1812 направлен императором для переговоров с Наполеоном о прекращении военных действий. Участвовал в Заграничных походах русской армии 1813—1814 . В 1819 назначен генерал-губернатором пяти губерний Центральной России. На этом посту в 1823 попытался внедрить положения государственной Уставной грамоты. Для проведения эксперимента была избрана Рязанская губерния, где был создан губернский совет чиновников, в перспективе — основа для местного представительного органа.

В 1826 назначен членом Следственного комитета и ревизионной комиссии Верховного уголовного суда над декабристами . В 1828 Николай I отстранил его от должности генерал-губернатора, но оставил членом Госсовета. В 1833 Б. стал членом Военного совета, но в 1834 по болезни вышел в отставку. Автор полностью не опубликованных воспоминаний.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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