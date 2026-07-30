БАЛАНИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Из дворян Херсонской губернии. Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию. 1.9.1874 поступил в 2-е военное Константиновское военное училище. 10.08.1876 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Семеновскому полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 15.8.1877 переведен в лейб-гвардии Семеновский полк прапорщиком. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 4.2.1882 произведен в поручики за отличные успехи в науках. 7.4.1882 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб штабс-капитаном с назначением помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. 8.4.1884 произведен в капитаны. С 12.10.1885 по 14.10.1886 прикомандирован к 130-му пехотному Херсонскому полку для командования ротой. 26.1.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении 9-й местной бригады. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. 2.9.1889 назначен старшим адъютантом штаба Киевского военного округа. 10.10.1890 назначен и. д. помощника делопроизводителя старшего оклада канцелярии Военного министерства. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением в должности. С 27.4.1894 по 10.9.1894 прикомандирован к 14-му стрелковому полку для командования батальоном. 1.2.1897 назначен делопроизводителем канцелярии Военного министерства. 2.2.1902 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением заведующим мобилизационной частью Главного интендантского управления. 11.12.1902 назначен начальником штаба 21-го армейского корпуса. 9.3.1904 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа. С 13.6.1907 по 1.9.1907 командирован для временного командования 1-й бригадой 42-й пехотной дивизии. 17.6.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 18-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 26.9.1914 назначен командиром 27-го армейского корпуса. 6.12.1914 произведен в генералы от инфантерии. 20.12.1916 назначен командующим 11-й армией. 15.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 4.5.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. Остался в Советской России. Летом 1919 г. арестован. В 1920–1921 гг. служил в РККА. В октябре 1921 г. уволен по болезни. Затем вновь арестован. Умер в заключении.

Жена: дочь действительного статского советника Екатерина Ивановна (урожденная Бахвостова). Дети: Георгий (р. 5.4.1892).