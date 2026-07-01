БАЛАНДИНА Ольга Викторовна

Родилась 26.11.1976. Окончила бакалавриат и магистратуру исторического факультета Ставропольского государственного университета (СГУ) в 1999.

Кандидатская диссертация : "Проблемы адаптации Российской эмиграции в США 20–30-х гг. ХХ века" (СГУ, 2002).

Докторская диссертация: " Российская эмиграция в Северной Америке в ХХ веке " (Московский педагогический государственный университет, 2011). Лишена степени по решению президиума ВАК РФ в феврале 2013 года.

Работала доцентом кафедры новой и новейшей истории Ставропольского госуниверситета (в настоящее время Северо-кавказский федеральный университет).

Учителя : Н.Н.Болховитинов, А.А.Аникеев.

Область интересов : Российская эмиграция в США ХХ века.

Сочинения: Проблемы социальной адаптации антибольшевистской эмиграции в США (1917-1930 гг.) // Американский ежегодник. 2000. М., 2002;

Русская эмиграция первой волны. К вопросу о дефинициях // Западноевропейская цивилизация и Россия: пути взаимодействия. Ставрополь-М., 2001;

Русская эмиграция первой волны: законодательный аспект // Historia – magistra vitae: Межвуз. сб. науч. тр. Пятигорск, 2002;

Экономическое положение русской эмиграции в США первой волны. Проблемы занятости и трудоустройства // Вестник Ставропольского ин-та им. В.Д. Чурсина. Вып.1 Ставрополь, 2001.

Российская эмиграция в США 20-30-е годы XX века. Ставрополь, 2007. 162 с.

Российская диаспора в Северной Америке в ХХ в. М.: Прометей, 2009. 402 с.