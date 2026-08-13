БАЛАМБАНГАН

Государственное образование в восточной части острова Ява, возникшее в XVI веке в результате распада Маджапахита .

До начала XVII в. население исповедовало индуизм -шиваизм, но султан -мусульманин Агунг , правивший в то время Матарамом , подчинил Б., насильно превратив его в мусульман­ское княжество и уничтожив при этом большое количество местного населения. В 1743 Б. вместе с Матарамом стал владением голландской Ост-Индской компании.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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