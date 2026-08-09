БАЛАХНИНСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Балахнинский музейный историко-художественный комплекс включает в себя 3 филиала: музей «Дом Плотникова», музей «Усадьба Худякова» и «Музей Кузьмы Минина».

Они размещены недалеко друг от друга, в историческом центре Балахны . Выросли они из Балахнинского краеведческого музея, которому исполнилось уже 87 лет. В фондах музея насчитывается около 15 тысяч единиц хранения.

Каждый из упомянутых филиалов имеет свою специфику, свои направления работы. Музей «Дом Плотникова» - это исторический музей, в целом представляющий историю района с древнейших времен. Здесь же есть выставочный зал и мастерская кружевоплетения - традиционного для Балахны промысла ещё с XVIII-XIX веков. В усадьбе Худякова, а это целый усадебный комплекс с парком, большей частью показывается купеческо-мещанский быт, там же работает мастерская жбанниковской свистульки. Усадьба специализируется на проведении фольклорных мероприятий. Музей Кузьмы Минина, расположенный в культурном центре «Дом Москвы», также имеет тематическую направленность. Он был построен в 2009 году на средства Правительства Москвы. В музее представлена экспозиция, посвященная Кузьме Минину , событиям смутного времени и созданию Нижегородского ополчения . В состав экспозиций комплекса входит немало подлинных, уникальных, и поэтому интересных экспонатов - от богатой коллекции икон до оружия давно минувших лет, раскрывающих историю того времени. Музей интересен для любой категории посетителей, независимо от возраста и территориальной принадлежности.

Иллюстрации:

Балахнинский музейный историко-художественный комплекс.