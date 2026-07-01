БАЛАДЖИ Вишванатх

Индийский государ­ственный деятель, основоположник династии пешв — министров и фактических правителей Маратхской конфедераци и.

Выходец из брахманской чиновничьей семьи, сделал быструю карьеру при дворе маратхского правителя Шаху, власть которого при Б. стала номинальной. Подавил сепаратизм маратхских феодалов, ввел в государстве военно-ленную систему могольского типа. Заключил договор со слабеющей империей Великих Моголов , участвовал вместе с группой могольских вельмож в низложении императора Фаррухсияра, добился у Моголов формального признания суверенитета государства маратхов.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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