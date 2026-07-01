БАЛАДИТЬЯПУРА

Одно из государственных образований кхмеров в период раннего Средневековья .

Возникло в конце VI — начале VII в. в долине р. Стунг-Сен. В последней четверти VII в. началось противостояние двух основных центров кхмерской государственности, располагавшихся в центральных и южных частях территории современной Камбоджи . Особенно центробежные тенденции усилились в годы правления Джайядеви (681 — ок. 713). В результате возникло несколько новых государственных образований, правители которых были враждебно настроены по отношению друг к другу. Правители государства Б. вели войны с этими соседними кхмерскими государствами и в начале VIII в. потерпели поражение в одной из них от государства Нижняя Ченла. Б. стала его вассалом .

В середине VIII в. Б. вновь обрела суверенитет в полном объеме и расширила свои границы за счет присоединения дельты р. Меконг. Через несколько лет правители Б. в ходе войн с Нижней Ченлой присоединили ее территорию и стали правителями так называемого «единого государства западного рисового очага». Таким образом, прежнее государство Б. фактически прекратило свое существование. По другим данным, правители Б. так и не смогли возглавить возникшее новое камбоджийское государство.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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