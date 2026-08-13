БАЛАБАНОВА Анжелика Исааковна

Деятель международного социалистического движения.

Родилась в семье богатого еврейского купца. В 1897 покинула Россию. Училась в Брюсселе, Лейпциге, Риме. Вступила в Союз русских социал-демократов за границей, затем в Итальянскую социалистическую партию (1900). С 1912 — член ЦК Итальянской социалистической партии (ИСП), редактор печатного органа партии газеты «Аванти» (вместе с Б. Муссолини ).

Участник Циммервальдской конференции 1915, сблизилась с большевиками. В 1917 вернулась в Россию, вступила в РСДРП(б). В 1919—1920 работала в секретариате Коминтерна . Разочаровалась в практике большевизма, в 1922 покинула Россию, в 1924 исключена из ВКП(б).

Деятель Социалистического рабочего интернационала. С 1928 была редактором «Аванти» в Париже. После Второй мировой войны — противник линии П. Ненни в ИСП, направленной на союз с коммунистами («фронтизм»).

Сочинения:

Моя жизнь — борьба. Мемуары русской социалистки. 1897—1938. М., 2007.

Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.

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