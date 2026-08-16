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БАЛАБАНОВ Михаил Соломонович
Российский социал-демократ (с 1894), меньшевик, историк.
В 1918 вошел в состав Всеукраинского Главного управления РСДРП. Член Украинской Центральной Рады. После Октябрьского переворота 1917 выступал против большевиков, был редактором меньшевистской газеты «Искра». После Гражданской войны прекратил политическую деятельность, стал историком.
Сочинения:
Очерки по истории рабочего класса в России. М., 1926;
История революционного движения в России. Харьков, 1925.
Автор статьи: О. М. Минник.
© Российская Историческая Энциклопедия
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