БАКУНИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

Сестра милосердия, героиня Крымской войны (1853-1856) .

Семья

Екатерина Бакунина родилась в Санкт-Петербурге в 1810 году. Ее отец - дворянин Михаил Михайлович Бакунин, петербургский губернатор. Известный анархист Михаил Бакунин был ее двоюродным братом. В юности Екатерина вела светскую жизнь со всей обычной ее атрибутикой - балами, танцами, занятиями музыкой и рисованием.

От Крымской до русско-турецкой войны

Когда началась Крымская война, Екатерине Михайловне было 43 года. Она отправилась на фронт, прошла медицинскую подготовку. С января 1855 года Бакунина вместе с другими сестрами трудилась в осажденном Севастополе. Сам знаменитый хирург Николай Пирогов , восхищаясь мужеством сестер милосердия, особенно отмечал именно Екатерину, ее трудолюбие, бесстрашие и силу духа. В конце 1855 года Пирогов поручил Бакуниной руководство новым отделением сестер для перевозки раненых в Перекоп. Затем она получила предложение возглавить Крестовоздвиженскую общину. До 1860 года Екатерина Михайловна оставалась на этом посту, а Пирогов высоко ценил ее как необходимую для общины «настоятельницу».

Летом 1860 года Екатерина Бакунина уехала в деревню - в село Козицино (Новоторжский уезд Тверской губернии). Там она занялась медицинской деятельностью. Врачей было мало, а всевозможных эпидемий, уносивших жизни - очень много. Екатерина Михайловна открыла больницу, таким образом основав земскую медицину в уезде. Поначалу крестьяне относились к ней с недоверием, но вскоре приняли Екатерину Михайловну. Она лично объезжала больных, готовила и давала лекарства, с вниманием и лаской относилась к детям.

В 1877 году началась русско-турецкая война, и Екатерина Бакунина, несмотря на почтенный возраст, отправилась на Кавказ. Ее позвало руководство Российского общества Красного Креста. Там Екатерина Михайловна руководил медсестрами временных госпиталей. На Кавказе Бакунина провела больше года.

В 1894 году Екатерина Бакунина умерла, похоронена в фамильном склепе Бакуниных.