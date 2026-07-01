БАКТРИЯ

Грече­ское название области и государства в Средней Азии.

Происхождение названия Б. определяется по-разному. Согласно точке зрения, доминирующей в иранистике (Г. Хумбах, Ф. Грене), в основе лежит мидийское Bāxtrī, восходящее к вост.-иран. форме *Bāxδrī. Согласно новейшей точке зрения (С. В. Кулланда), греч. Βα´κτρια отражает особенность мидийской передачи вост.-иран. фонемы δ после глухого согласного через -tr-. Так, в авейстийском Б. засвидетельствована как Bāxδī. Вероятно, название Пактика (Πακτυικη΄), упомянутое Геродотом (III. 102; IV. 44; VII. 85), является греческой передачей неизмененного местного топонима. Название Б. связано с рекой Бактр (Балх), протекающей через территорию Б.

Первые упоминания Б. — в надписи из Накш-и Рустема Дария I, в Антидэвовской надписи Ксеркса и у Геродота. Ктесий Книдский пишет о Б. как о процветающем царстве уже во времена ассирийских царей (Нина и Семирамиды). С кушанского периода Б. именуется Тохаристан — по названию доминировавшей племенной группы тохаров. Б. занимала территорию современных Сев. Афганистана, Южн. Таджикистана и Южн. Узбекистана. Изначально располагалась на равнине между р. Амударья (древний Окс) и Гиндукушем, т. е. граничила на севере с Согдианой, на западе — с Маргианой, на востоке — с Гандхарой, на юге — с Ареей и Саттагидией.

Политические границы Б. не всегда совпадали с географическими, выходя далеко за их пределы в период подъема могущества Б. Фактически Б. имела два основных центра — Бактры в Зап. Б. и Ай-Ханум в Вост. Б.

Основа экономики Б. — поливное земледелие. Для орошения использовалась вода многочисленных рек: Балх, Ташкурган, Сар-э Пол, Ширин Тагао. Античная традиция приписывает Б. изобилие благородных металлов, особенно серебра, и драгоценных камней.

С VI в. до н. э. Б. — сатрапия Персидского государства (XII округ). Включение Б. в состав Персии, вероятно, состоялось мирно — через заключение союза Кира с местными владыками. Персидская административная система не была введена в Б., вся полнота власти фактически находилась в руках местной знати. Б. платила дань и поставляла воинов в персидскую армию. Б. была завоевана Александром Македонским и являлась его центром во время всей среднеазиатской кампании. После восстаний колонистов (326 и 323 до н. э.) Б. была объединена с Согдианой в единую сатрапию государства Селевкидов . Бактры стали столицей Антиоха I — сына Селевка I . При Антиохе II (261—247 до н. э.) Б. отпала от Селевкидов.

При Диодоте было образовано самостоятельное государство — Греко-Бактрийское царство , фактическая независимость которого была признана Селевкидами в 207 до н. э. после неудачной осады Бактр армией Антиоха III. К середине I в. до н. э. Б. была завоевана кушанами и потеряла значение политически важнейшей провинции Ахеменидов и Селевкидов, но процветала благодаря транзитной торговле на Великом шелковом пути. В кушанский период было создано бактрийское письмо (на основе греческого алфавита). Наиболее известный памятник бактрийской культуры — так называемый клад храма Окса (открыт в 1877 на городище Тахт-и Сангин).

Автор статьи: М. Д. Бухарин.

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